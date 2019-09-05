Home
CNN censura campanha de Bolsonaro na Europa e só mostra nos EUA

A emissora considerou viés político pelo presidente da República usar a palavra "soberania" nas peças publicitárias

Agência Folhapress

Publicado em 5 de setembro de 2019 às 18:23

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL) Crédito: Carolina Antunes/PR

A CNN Internacional comunicou ao governo de Jair Bolsonaro que recusou para parte do mundo a campanha sobre a Amazônia que a administração pretende veicular em órgãos de mídia de todo o mundo.

De acordo com mensagem enviada à Secretaria de Comunicação (Secom), a CNN alega que tomou a decisão baseada em diretrizes internacionais. E que pretende, com isso, se proteger de reações políticas e legais.

A reportagem apurou que a emissora considerou que a campanha tinha viés político por usar a palavra "soberania" nas peças publicitárias.

Questionado, o secretário Fábio Wajngarten, da Secom, confirma a informação. Ele diz que "lamenta a decisão", que considera "censura por parte da CNN internacional, emissora que se diz a favor da democracia".

A equipe de Wajngarten pediu mais explicações da CNN.

Curiosamente, o veto para a veiculação da campanha ficou restrito à programação da Europa e de outros continentes. Ela deve ser veiculada nos Estados Unidos e também no Brasil.

Há duas semanas, o presidente francês, Emannuel Macron, fez duras críticas a Bolsonaro por causa das queimadas na Amazônia, chegando a dizer que ele não está à "altura" do cargo que ocupa. O brasileiro reagiu também com ataques incisivos e acusou o francês de querer violar a soberania nacional.

