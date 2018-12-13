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CNI/Ibope: 64% dos brasileiros estão otimistas com governo Bolsonaro

O levantamento, encomendado pela CNI (Confederação Nacional da Indústria), ouviu 2.000 pessoas em 127 municípios entre 29 de novembro e 2 de dezembro

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 14:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2018 às 14:30
O governo do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), que toma posse em 1º de janeiro, tem a expectativa de ser ótimo ou bom para 64% dos brasileiros, segundo pesquisa CNI/Ibope divulgada nesta quinta-feira (13).
Desse percentual, 39% disseram acreditar que a futura administração será ótima e 25%, que será boa. Para 18% , o governo Bolsonaro será regular, para 4% será ruim e para outros 10% será péssimo. Outros 4% não responderam ou disseram não saber.
O levantamento, encomendado pela CNI (Confederação Nacional da Indústria), ouviu 2.000 pessoas em 127 municípios entre 29 de novembro e 2 de dezembro.
O deputado federal Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República, em 28 de outubro, com 55,13% dos votos válidos. Seu adversário, Fernando Haddad (PT) ficou com 44,87%. Brancos e nulos foram 9,5% dos votos totais.
A pesquisa CNI/Ibope perguntou aos entrevistados se acreditam que a equipe do presidente eleito está no caminho certo. Resposta: 75% disseram que sim; 14%, que não; e 11% não souberam ou não responderam.
Os principais problemas do país, segundo esse levantamento, são saúde (46% dos entrevistados) e desemprego (45%), seguidos por corrupção (40%), segurança pública (38%) e educação (32%).
Saúde e emprego devem, igualmente, ser as prioridades do governo para 2019, respectivamente, para 41% e 40% dos entrevistados.
Em relação à economia, 66% disseram acreditar que a situação irá melhorar em 2019. Para 19%, a perspectiva é de que o cenário ficará igual e para, 11%, vai piorar.

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