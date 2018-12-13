CNI/Ibope: 64% dos brasileiros estão otimistas com governo Bolsonaro

Jair Bolsonaro (PSL), que toma posse em 1º de janeiro, tem a expectativa de ser ótimo ou bom para 64% dos brasileiros, segundo pesquisa CNI/Ibope divulgada nesta quinta-feira (13). O governo do presidente eleito(PSL), que toma posse em 1º de janeiro, tem a expectativa de ser ótimo ou bom para 64% dos brasileiros, segundo pesquisa CNI/divulgada nesta quinta-feira (13).

Desse percentual, 39% disseram acreditar que a futura administração será ótima e 25%, que será boa. Para 18% , o governo Bolsonaro será regular, para 4% será ruim e para outros 10% será péssimo. Outros 4% não responderam ou disseram não saber.

CNI (Confederação Nacional da Indústria), ouviu 2.000 pessoas em 127 municípios entre 29 de novembro e 2 de dezembro. O levantamento, encomendado pela(Confederação Nacional da Indústria), ouviu 2.000 pessoas em 127 municípios entre 29 de novembro e 2 de dezembro.

Fernando Haddad (PT) ficou com 44,87%. Brancos e nulos foram 9,5% dos votos totais. O deputado federal Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República, em 28 de outubro, com 55,13% dos votos válidos. Seu adversário,(PT) ficou com 44,87%. Brancos e nulos foram 9,5% dos votos totais.

A pesquisa CNI/Ibope perguntou aos entrevistados se acreditam que a equipe do presidente eleito está no caminho certo. Resposta: 75% disseram que sim; 14%, que não; e 11% não souberam ou não responderam.

Os principais problemas do país, segundo esse levantamento, são saúde (46% dos entrevistados) e desemprego (45%), seguidos por corrupção (40%), segurança pública (38%) e educação (32%).

Saúde e emprego devem, igualmente, ser as prioridades do governo para 2019, respectivamente, para 41% e 40% dos entrevistados.