Home
>
Política
>
Clima de revolta entre PMs que acompanharam votação

Clima de revolta entre PMs que acompanharam votação

As galerias da Assembleia ficaram lotadas de policiais, que vaiaram e xingaram todos os deputados que votaram contra as emendas

CBN Vitória (92,5 FM)

Imagem de perfil de Caique Verli

Caique Verli

Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de abril de 2019 às 17:55

 - Atualizado há 6 anos

Sessão extraordinária na Assembleia Crédito: Caíque Verli

O clima foi de revolta entre policiais militares e familiares de PMs que acompanhavam a votação dos projetos de lei que alteram os critérios de

Recomendado para você

Decisão do ministro Francisco Falcão reforma o entendimento do TJES, que havia rejeitado a petição inicial e interrompido o processo antes mesmo da fase de produção de provas

Decisão do STJ reabre ação contra Majeski e ex-servidor da Assembleia do ES

Entrada de Pastor Fabiano está vedada, especialmente, em escolas da cidade, onde eram gravados vídeos sem autorização prévia; parlamentar disse que vai recorrer

Vereador do PL segue proibido de entrar em órgãos públicos de Vila Velha

Anúncios vão ser feitos oficialmente no sábado (13). Veja os nomes que vão para o partido de Gilson Daniel

Podemos vai ganhar reforço de dois deputados estaduais e de integrantes do governo Casagrande

promoção para os militares

do Espírito Santo. Os projetos foram aprovados pela Assembleia sem as emendas propostas por deputados que defendiam os interesses da categoria.

As galerias da Assembleia ficaram lotadas de policiais, que vaiaram e xingaram todos os deputados que votaram contra as emendas.

O ponto mais polêmico do projeto aprovado é o que proíbe promoções para militares que estão respondendo a processos na Justiça, exceto para os PMs que respondem por participação na greve de 2017. Para a tenente Micheli Ferri, que chegou a ser expulsa após a greve, mas foi reincorporada após a anistia administrativa, o projeto fere o direito a ampla defesa dos policiais, já que abrange os casos de PMs que ainda não foram condenados.

"Esses policiais ainda nem foram ouvidos, só foram citados. Tecnicamente então, já foram considerados culpados antes de serem julgados", opina.

> Deputado diz que nova lei sobre promoção de PMs vai desmotivar a tropa

Outro ponto que incomodou principalmente os cabos e soldados foi a colocação do limite de 240 vagas por ano no curso de habilitação para sargentos. O presidente da Associação de Cabos e Soldados, Jackson Eugênio, não considera que essa insatisfação possa gerar um outro movimento grevista, como o de 2017, mas avalia que ela pode prejudicar o trabalho dos policiais nas ruas.

"É um projeto que da forma que ele foi aprovado, ele vai trazer desmotivação em toda a nossa tropa. Não está de acordo com o discurso de valorização dos bombeiros e policiais militares", comenta.

Também incomodou os militares o aumento do intervalo mínimo entre as promoções. Um militar que for promovido terá que ocupar o novo cargo por, pelo menos, dois anos. Até então, a espera era de um ano.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cbn vitoria reportagens

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais