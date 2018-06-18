Cláudia Lemos assume mandato-tampão e já pensa na reeleição

A deputada estadual Cláudia Lemos (PRB) assume a vaga deixada pelo ex-deputado estadual Almir Vieira, que teve o mandato cassado. Crédito: Reprodução/Facebook

Com seis meses de mandato pela frente, a nova deputada estadual Cláudia Lemos (PRB) assumiu nesta segunda (18) o cargo na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Pré-candidata à reeleição, a parlamentar quer usar o pouco tempo na Casa para convencer eleitores a votarem para que ela retorne ao Legislativo em 2019. Ela assume a vaga deixada por Almir Vieira (PRP), cassado por captação ilícita de recursos financeiros de campanha eleitoral.

Ex-vereadora de Cachoeiro de Itapemirim e oficial de justiça de carreira, Lemos estava até abril como diretora-geral do Instituto de Pesos e Medidas (Ipem). Em entrevista para o Gazeta Online, a deputada disse que vai defender na Assembleia a Região Sul do Estado e pedir mais equilíbrio regional na distribuição de recursos.

Ainda sem projetos para apresentar, ela garante que se dedicará integralmente ao novo mandato, independentemente de ser ano eleitoral, e que buscará "trabalhar dobrado" para recuperar o tempo perdido. Veja a entrevista.

A senhora já estava aguardando ser chamada para substituir o deputado Almir Vieira?

Estava acompanhando o caso. Infelizmente temos uma Justiça que permite muitos recursos, muitas ações protelatórias. Acho que a punição que ele teve foi ficar três anos e meio com o mandato. Eu já esperava que pudesse acontecer, mas não poderei exercer um mandato em sua plenitude.

Acha que poderá mostrar seu trabalho em seis meses?

Terei que trabalhar dobrado. Será como um jogador, aproveitando o clima de Copa do Mundo, que fica ali aguardando ser chamado e, mesmo com pouco tempo para atuar, tem que aproveitar a oportunidade e jogar bem. Lógico que poderia ser um mandato melhor exercido, mas aceito esse desafio.

Quais serão as bandeiras que irá defender?

Vou atuar em defesa da igualdade de oportunidades e de um desenvolvimento econômico sustentável entre os municípios. Quero desenvolver o equilíbrio regional, para fortalecer o Sul do Estado. Também vou defender políticas para as mulheres e na modernização da saúde. Defendo também as pautas que são obrigação de todo parlamentar defender, como saúde, educação e segurança, prezando sempre que o dinheiro público seja bem aplicado.

Já pensa em propor algum projeto de lei?

Por enquanto, não. A gente acompanha a quantidade de projetos de lei inconstitucionais que são aprovados no Legislativo. Já fui vereadora, não adianta querer fazer projeto que não vai ter aplicabilidade na vida real. Precisamos ser verdadeiros com a população, não dá para chegar prometendo um monte de coisas.

Vai disputar a reeleição?

Sim. Sou pré-candidata pelo PRB, por isso me desincompatibilizei do Ipem, em abril. Já tinha isso em mente, antes de assumir a vaga de suplente.

Como avalia o fato de as sessões já estarem esvaziadas, com falta de quórum, algo que sempre acontece em ano eleitoral?

Eu não sei se é assim, não conheço a dinâmica da Casa. Como vereadora, nosso compromisso não era do esvaziamento do quórum. Um deputado precisa cumprir o que está estabelecido, tem que comparecer às sessões.

Como foi fazer parte da gestão do governador Paulo Hartung e qual será sua relação com ele, como deputada?