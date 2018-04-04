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Reação

Ciro Gomes diz ter 'convicção' de que Exército respeitará a Justiça

Pré-candidato do PDT reagiu às declarações do general Eduardo Villas Bôas, que, às vésperas do julgamento do STF do habeas corpus de Lula, disse que o Exército 'está atento às suas missões institucionais

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 18:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2018 às 18:16
Ciro Gomes Crédito: Reprodução/Agência Brasil
O presidenciável do PDT, Ciro Gomes, disse nesta quarta-feira (4) que tem convicção de que o Exército, na figura de seu comandante, respeitará a Justiça. Sua fala foi uma reação às declarações de ontem do comandante geral do Exército, Eduardo Villas Bôas, que disse repudiar impunidade e ainda afirmou que o Exército está atento às suas missões institucionais.
Tenho convicção de que o Exército, na figura de seu comandante, também respeitará a Justiça brasileira, afirmou o ex-ministro em suas redes sociais, sem citar nominalmente Villas Bôas. O respeito à Constituição brasileira é fundamental se desejarmos manter a civilidade, recuperar a democracia e garantirmos a paz. Isso passa também pela garantia de que as decisões do Supremo Tribunal Federal serão respeitadas e obedecidas.
As declarações do comandante do Exército foram às vésperas de o STF começar a julgar nesta tarde o habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O petista foi condenado na segunda instância a 12 anos e um mês de prisão.

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