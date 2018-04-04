Ciro Gomes diz ter 'convicção' de que Exército respeitará a Justiça

Ciro Gomes Crédito: Reprodução/Agência Brasil

O presidenciável do PDT, Ciro Gomes, disse nesta quarta-feira (4) que tem convicção de que o Exército, na figura de seu comandante, respeitará a Justiça. Sua fala foi uma reação às declarações de ontem do comandante geral do Exército, Eduardo Villas Bôas, que disse repudiar impunidade e ainda afirmou que o Exército está atento às suas missões institucionais.

Tenho convicção de que o Exército, na figura de seu comandante, também respeitará a Justiça brasileira, afirmou o ex-ministro em suas redes sociais, sem citar nominalmente Villas Bôas. O respeito à Constituição brasileira é fundamental se desejarmos manter a civilidade, recuperar a democracia e garantirmos a paz. Isso passa também pela garantia de que as decisões do Supremo Tribunal Federal serão respeitadas e obedecidas.