Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Candidato

Ciro Gomes defende controle estatal da Petrobras

Ciro destacou a importância do agronegócio, não como gerador de empregos, mas na posição de liderança na geração de superávit através das exportações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2018 às 15:35

Publicado em 25 de Agosto de 2018 às 15:35

Ciro Gomes Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ
Durante a rodada de perguntas de evento com militâncias das redes sociais, na capital paulista, o candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, afirmou que "é provável que o Brasil se torne a maior reserva de petróleo do mundo em pouco tempo", daí a necessidade de apostar em companhias como a Petrobras.
Para o pedetista, é necessário trazer a Petrobras "de volta ao controle estatal efetivo e melhorar a governança", pois a companhia é uma das poucas empresas atreladas ao governo em que há autonomia e potencial de crescimento, assim como a Embraer no setor de aviação.
AGRONEGÓCIO
Questionado sobre a indústria, Ciro destacou a importância do agronegócio, não como gerador de empregos, mas na posição de liderança na geração de superávit através das exportações. No entanto, o candidato afirmou que há sinais de que o País está perdendo oportunidades de embarcar produtos industrializados ao vender a matéria-prima, algo que está em vias de acontecer no setor sucroenergético.
"A China está procurando o Brasil para comprar cana in natura. O Brasil, ao invés de produzir açúcar e álcool para exportar, está quase na iminência de vender a cana bruta", citou. "Eu e Kátia Abreu queremos criar uma estratégia que concilie os interesses do agronegócio", acrescentou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026
Imagem BBC Brasil
EUA x Irã: quatro cenários possíveis do que vem pela frente no conflito
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista
Prepare o bolso porque a conta vai chegar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados