Ciro faz aceno à esquerda após negociação frustrada com o Centrão

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O pré-candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, reconheceu nesta quinta-feira, 19, na véspera da convenção para oficializar sua candidatura, que comete alguns erros, e voltou a fazer um aceno aos partidos de esquerda nas eleições 2018. A afirmação foi feita antes de o Centrão fechar acordo com o tucano Geraldo Alckmin, mas quando já havia sinalização de que o grupo estava se distanciando de Ciro.

Preciso sinalizar a todos os brasileiros de boa-fé que não sou o dono da verdade, eu cometo erros. Não me custa nada reconhecer isso, mas nenhum deles foi por deserção, disse. Quem quiser, quem puder me ajudar, será muito bem-vindo, mas saibam daquela porta para fora que este governo que eu liderar servirá aos mais pobres e trabalhadores, complementou.

Até o início da semana, Ciro tinha a preferência de pelo menos dois presidentes dos partidos do bloco formado por DEM, PP, PR, PRB e Solidariedade. Porém, recentes declarações polêmicas de Ciro, principalmente na área econômica, provocaram desgaste e receio nos partidos, como um xingamento a uma promotora de Justiça, na ação movida por injúria racial em declaração crítica ao vereador paulistano Fernando Holiday, do DEM. Além disso, há resistência a propostas econômicas do pedetista.

Logo depois, já com o apoio definido do Centrão a Alckmin, o presidente do PDT, Carlos Lupi, minimizou a perda da aliança. Qual o prejuízo de se ter aquilo que não se tinha? Se eu não tinha, que prejuízo tive?. Ao ser questionado se não tiraram o doce da boca da criança, ele respondeu: Esse doce poderia estar estragado.

As declarações de Ciro foram dadas na sede do PDT, em Brasília, depois que ele recebeu documento assinado por diversas centrais sindicais, com propostas para seu programa de governo. Depois, o presidenciável se reuniu com um grupo do PDT Mulher.

Em seu discurso, o pedetista defendeu que a paz no País só será restaurada com a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na Lava Jato. Como mantém negociações avançadas com PSB e PCdoB, Ciro aproveitou para fazer uma aceno à esquerda, ao condenar o que chamou de aberração por parte do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4) ao julgar um pedido de habeas corpus de Lula.

Aquele domingo (último dia 8) foi uma das coisas mais assustadoras que assisti. Como pode num domingo só tanta aberração lidando com coisas graves como a liberdade do maior líder popular do País, complementou.

Carta à Boeing

Ciro ainda fez menção à carta que enviou às empresas Embraer e Boeing solicitando a suspensão das tratativas de compra da empresa brasileira pela americana. O documento teria sido um dos fatores que assustaram os líderes e dirigentes do centrão, o que resultou no recuo da formalização da aliança.