Ciro faz aceno à esquerda após negociação frustrada com o Centrão

O pré-candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, reconheceu nesta quinta-feira, 19, na véspera da convenção para oficializar sua candidatura, que comete alguns erros, e voltou a fazer um aceno aos partidos de esquerda nas eleições 2018. A afirmação foi feita antes de o Centrão fechar acordo com o tucano Geraldo Alckmin, mas quando já havia sinalização de que o grupo estava se distanciando de Ciro.
Preciso sinalizar a todos os brasileiros de boa-fé que não sou o dono da verdade, eu cometo erros. Não me custa nada reconhecer isso, mas nenhum deles foi por deserção, disse. Quem quiser, quem puder me ajudar, será muito bem-vindo, mas saibam daquela porta para fora que este governo que eu liderar servirá aos mais pobres e trabalhadores, complementou.
Até o início da semana, Ciro tinha a preferência de pelo menos dois presidentes dos partidos do bloco formado por DEM, PP, PR, PRB e Solidariedade. Porém, recentes declarações polêmicas de Ciro, principalmente na área econômica, provocaram desgaste e receio nos partidos, como um xingamento a uma promotora de Justiça, na ação movida por injúria racial em declaração crítica ao vereador paulistano Fernando Holiday, do DEM. Além disso, há resistência a propostas econômicas do pedetista.
Logo depois, já com o apoio definido do Centrão a Alckmin, o presidente do PDT, Carlos Lupi, minimizou a perda da aliança. Qual o prejuízo de se ter aquilo que não se tinha? Se eu não tinha, que prejuízo tive?. Ao ser questionado se não tiraram o doce da boca da criança, ele respondeu: Esse doce poderia estar estragado.
As declarações de Ciro foram dadas na sede do PDT, em Brasília, depois que ele recebeu documento assinado por diversas centrais sindicais, com propostas para seu programa de governo. Depois, o presidenciável se reuniu com um grupo do PDT Mulher.
Em seu discurso, o pedetista defendeu que a paz no País só será restaurada com a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na Lava Jato. Como mantém negociações avançadas com PSB e PCdoB, Ciro aproveitou para fazer uma aceno à esquerda, ao condenar o que chamou de aberração por parte do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4) ao julgar um pedido de habeas corpus de Lula.
Aquele domingo (último dia 8) foi uma das coisas mais assustadoras que assisti. Como pode num domingo só tanta aberração lidando com coisas graves como a liberdade do maior líder popular do País, complementou.
Carta à Boeing
Ciro ainda fez menção à carta que enviou às empresas Embraer e Boeing solicitando a suspensão das tratativas de compra da empresa brasileira pela americana. O documento teria sido um dos fatores que assustaram os líderes e dirigentes do centrão, o que resultou no recuo da formalização da aliança.
"Aceitei o desafio com essa experiência toda já, governador, prefeito, ministro...eu tenho muito experiência para saber o que me espera. Quando eu escrevo uma carta suplicando respeito ao Brasil, não duvidem: a violência e a prepotência do capitalismo estrangeiro está aqui dentro, disse, arrancando palmas de uma plateia formada por sindicalistas.