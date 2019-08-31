Home
Ciro diz lamentar 'mal-entendido' com comunidade judaica

O ex-ministro, associou judeus à corrupção em uma entrevista

Agência Estado

Publicado em 31 de agosto de 2019 às 14:13

 - Atualizado há 6 anos

Ciro Gomes Crédito: Arquivo

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT-CE) divulgou ontem texto nas redes sociais no qual lamenta "mal-entendidos" com a comunidade judaica após associar judeus à corrupção em uma entrevista publicada em abril. Duas entidades israelitas o processaram por antissemitismo. "Lamento mal-entendidos que possam ter havido, produtos de desonestidade jornalística ou de mal (sic) emprego eventual da língua portuguesa. Sei também que generalizações podem eventualmente levar a injustiças", escreveu Ciro.

O presidente da Confederação Israelita do Brasil (Conib), Fernando Lottenberg, disse que a fala era um "gesto importante de reconhecimento de seu erro" e que vai reavaliar a ação judicial. 

