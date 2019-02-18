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TCES

Ciciliotti é inscrito para eleição de conselheiro do TCES

Ele é o candidato apoiado pelo governo e deverá, sem surpresas, ser o escolhido pelo plenário
Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

18 fev 2019 às 14:40

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 14:40

A inscrição do dirigente foi formalizada na manhã desta segunda-feira (18) pelo líder do governo de Renato Casagrande (PSB) na Assembleia, Enivaldo dos Anjos (PSD), ao centro. À direita, Eustáquio Freitas Crédito: Divulgação
O presidente do PSB estadual, Luiz Carlos Ciciliotti, está formalmente inscrito para a eleição que vai definir o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCES).
Ele é o candidato apoiado pelo governo e deverá, sem surpresas, ser o escolhido pelo plenário. A votação está prevista para esta terça-feira (19).
> Aliado de Casagrande ficará com vaga no Tribunal de Contas
A inscrição do dirigente foi formalizada na manhã desta segunda-feira (18) pelo líder do governo de Renato Casagrande (PSB) na Assembleia, Enivaldo dos Anjos (PSD).
Luiz Carlos Ciciliotti é o atual presidente estadual do PSB, partido do governador Renato Casagrande Crédito: Facebook/PSB ES
Eustáquio Freitas (PSB), um dos que trabalharam para garantir o apoio a Ciciliotti, foi ao protocolo da Assembleia com Enivaldo. 
O deputado estadual Sergio Majeski (PSB) inscreveu três auditores de controle do TCES que foram escolhidos pelo corpo técnico do tribunal para concorrer à vaga. São eles: Alexsander Binda Alves, Odilson Souza Barbosa Junior e Holdar de Barros Figueira Netto.
As inscrições foram encerradas ao meio-dia.

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