Ciciliotti é inscrito para eleição de conselheiro do TCES

A inscrição do dirigente foi formalizada na manhã desta segunda-feira (18) pelo líder do governo de Renato Casagrande (PSB) na Assembleia, Enivaldo dos Anjos (PSD), ao centro. À direita, Eustáquio Freitas Crédito: Divulgação

O presidente do PSB estadual, Luiz Carlos Ciciliotti, está formalmente inscrito para a eleição que vai definir o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCES).

Ele é o candidato apoiado pelo governo e deverá, sem surpresas, ser o escolhido pelo plenário. A votação está prevista para esta terça-feira (19).

A inscrição do dirigente foi formalizada na manhã desta segunda-feira (18) pelo líder do governo de Renato Casagrande (PSB) na Assembleia, Enivaldo dos Anjos (PSD).

Luiz Carlos Ciciliotti é o atual presidente estadual do PSB, partido do governador Renato Casagrande Crédito: Facebook/PSB ES

Eustáquio Freitas (PSB), um dos que trabalharam para garantir o apoio a Ciciliotti, foi ao protocolo da Assembleia com Enivaldo.

O deputado estadual Sergio Majeski (PSB) inscreveu três auditores de controle do TCES que foram escolhidos pelo corpo técnico do tribunal para concorrer à vaga. São eles: Alexsander Binda Alves, Odilson Souza Barbosa Junior e Holdar de Barros Figueira Netto.