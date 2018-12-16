Chanceler propôs a Bolsonaro pacto cristão com EUA e Rússia Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Um artigo reservado do diplomata Ernesto Araújo com proposições de política externa tais como a "contestação ao eixo globalista China-Europa-esquerda americana" selou seu ingresso na equipe ministerial do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL).

O texto, obtido pela reportagem, que Araújo fez chegar ao núcleo da campanha em setembro, foi o primeiro passo para sua posterior nomeação como chanceler do futuro governo. Intitulado "Por uma política externa do povo brasileiro", o artigo, de cinco páginas, é propositivo, uma espécie de carta de intenções.

Nele, o diplomata revisa o pacifismo nacional ("não estamos no mundo para ser Miss Simpatia") e sugere um realinhamento internacional do Brasil com o eixo de direita populista em ascensão.

"É o caso dos Estados Unidos com Donald Trump, da Itália com seu atual governo, de alguns países da Europa do Leste como Polônia e Hungria. É o caso talvez de alguns países não ocidentais que desejam defender suas próprias civilizações e suas nações frente ao globalismo dominante", escreve.

Em sua interpretação, "há países que resistem à demonização do sentimento nacional, ao esmagamento da fé (principalmente da cristã), que rejeitam o esvaziamento da alma humana e sua substituição por dogmas anêmicos que servem apenas aos interesses de dominação mundial de certas elites".

A reportagem o procurou para comentar o teor. Araújo respondeu que era complicado e que conversaria a respeito depois, o que não ocorreu.Com a vitória nas urnas, a primeira das sugestões do artigo já foi anunciada: a saída do Brasil do Pacto Mundial para Migração, que propõe a cooperação internacional para enfrentar ondas migratórias.

No texto, Araújo já defendia o que chamou de "dessacralização da imigração, combatendo a ideologia do 'imigrante intocável', do direito universal à migração sobrepondo-se à soberania nacional".

O texto propõe a "renacionalização das políticas comerciais", alegando não se tratar "de negar o comércio, mas de tornar a política comercial um instrumento do Estado, e não [fazer do] Estado um instrumento da política comercial".

Nessa linha, Araújo defende que o Brasil questione os Brics, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Sugeriu que se tente, no lugar, constituir "um agrupamento nacionalista Brasil - EUA - Itália - (Rússia?) - (Índia?) - (Japão?) - (países de Visegrado?)", em suma "um Brics antiglobalista sem a China". Os países de Visegrado são Hungria, Polônia, República Tcheca e Eslováquia.

Sem entrar em detalhes, o futuro chanceler faz uma proposição inusitada no campo da geopolítica, que causou estranhamento entre interlocutores de Bolsonaro. Para Araújo, conviria ao governo "explorar a possibilidade de um núcleo composto pelos três maiores países cristãos, Brasil-EUA-Rússia".

Ele expressa preocupação particular com a questão da fé, requerendo "promoção da liberdade religiosa, notadamente defesa do espaço para o exercício da fé cristã, ameaçada e acuada em todo o mundo". À China são reservadas numerosas linhas. Araújo quer impor ao país, principal parceiro comercial do Brasil, "pressão em todas as frentes".

"Condicionar qualquer avanço na relação com esses países ao exercício da liberdade religiosa e liberdades políticas básicas", propõe. "Utilizar os organismos financeiros internacionais para frear a crescente dependência dos países em desenvolvimento em relação ao capital chinês. Virar o jogo da globalização contra a China."