Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Entrevista

Celso de Mello: a todo vapor para liberar primeiras ações da Lava-Jato

Revisor no STF pretende enviar processos para julgamento antes de abril

Publicado em 05 de Março de 2018 às 10:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2018 às 10:53
Ministro Celso de Mello Crédito: Divulgação
Decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, 72 anos, relator da Lava-Jato na Corte, diz que está trabalhando a todo o vapor nas ações penais e que pretende liberar antes de abril os primeiros processos para julgamento, envolvendo o deputado Nelson Meurer (PP-PR) e a senadora Gleisi Hoffman (PT-PR).
Recentemente, chegaram ao gabinete do senhor, para revisão, as primeiras ações penais da Lava-Jato. O senhor já começou a elaborar um voto?
Já, eu quero ver se libero logo (para julgamento na Segunda Turma). Primeiro chegou o processo do deputado Nelson Meurer (PP-PR) e depois o da senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR). Vou observar a ordem de chegada.
O senhor acha que conclui o trabalho até abril?
Ah, eu espero que sim. Tranquilamente. Até antes disso. Eu estou a todo vapor trabalhando.
São comuns críticas ao STF por ainda não ter punido ninguém na Lava-Jato. Como o senhor vê isso?
Às vezes fala-se que no Supremo, até agora, não se fez nada. Há várias razões para isso. Primeiro porque decidir monocraticamente é muito mais prático e ágil do que decidir colegiadamente. Eu não posso receber uma denúncia contra alguém monocraticamente. Se eu fosse magistrado de primeiro grau, eu levaria o inquérito com a denúncia para a minha casa num sábado, ficaria estudando no fim de semana, redigiria minha decisão e segunda-feira liberaria. Mas isso não é possível fazer em tribunal, não é só no Supremo. Também reclama-se que o Supremo não decreta a prisão de ninguém. O número maior de pessoas sob investigação provém do Congresso Nacional. A Constituição da República estabelece um círculo de imunidade à prisão em torno do congressista. A Constituição diz que deputado federal e senador só podem ser presos em razão de uma condenação criminal final, como aconteceu com alguns deputados federais no âmbito do mensalão, e prisão cautelar em flagrante de crime inafiançável. Esse círculo de imunidade em torno dos congressistas impede que eles sejam presos preventivamente. O STF não pode decretar a prisão (fora dessas hipóteses). E, se decretar, será inconstitucional.
As delações premiadas muitas vezes geram expectativa de punição, que acabam não se concretizando. Como o senhor vê essa situação?
Não vou me pronunciar sobre uma situação concreta, mas parto de uma premissa básica, que é o direito de ser presumido inocente. É dever jurídico do Ministério Público provar cabalmente a autoria e a materialidade do fato. O réu não precisa provar sua inocência. Em uma ação penal, quando recebi o processo para estudar, a acusação final do procurador-geral da República pedia a condenação do réu porque havia uma altíssima probabilidade de que ele fosse o autor do fato. Altíssima probabilidade não justifica a formação de um juízo condenatório. A prova tem que ser cabal, além de qualquer dúvida razoável. Resultado: foi absolvido por falta de prova.
A delação tem força para justificar uma condenação, se for corroborada por outra delação?
A lei que disciplina a delação premiada foi sábia quando estabeleceu que, se a única prova existente contra o réu apoiar-se exclusivamente no depoimento do agente colaborador, o Judiciário não poderá condenar o réu. Às vezes existe a chamada corroboração recíproca, quando o Ministério Público consegue depoimentos de vários colaboradores e conclui que todos os depoimentos são harmônicos entre si e conduzem à demonstração da culpabilidade do réu. Só que são depoimentos de agentes colaboradores, e a lei não distingue entre um ou dois ou três. Mesmo nos casos de corroboração recíproca dos colaboradores, se essa for a única prova, não se condena também.
O ministro Toffoli pediu vista do processo sobre a restrição do foro privilegiado no ano passado. O STF deveria tomar logo essa decisão?
A questão da prerrogativa de foro, que já tem sete votos, é uma decisão que o Supremo vai tomar. Claro, nós não podemos negar aos congressistas a prerrogativa de foro, porque isso está na Constituição. Mas nós podemos interpretar a Constituição de modo legítimo. Estamos emprestando uma interpretação em conformidade dizendo que a prerrogativa de foro existe se o delito cometido o for no desempenho das atribuições daquele cargo, que confere àquela pessoa a prerrogativa de foro. Não se aplica a prerrogativa de foro se o delito é cometido no desempenho do mandato, mas não tem nada a ver com o conteúdo das atribuições. Outra situação é que se o delito foi cometido antes da investidura no mandato, o caso vai para o primeiro grau.
Por que o senhor tem essa posição?
A lei da República a todos iguala. Todos têm que ser submetidos à Justiça de primeira instância. A dignidade da função não fica ofendida.
Se forem tantos processos para a primeira instância, será preciso aumentar a quantidade de juízes?
Não. O número de processos também não é tão grande assim que vá obstruir a atuação jurisdicional.
A presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, deu indícios de que não quer pautar no plenário o julgamento das ações sobre prisões de condenados em segunda instância. Para o senhor, o tribunal deveria julgar o assunto novamente?
Entendo que a ministra Cármen Lúcia terá a sensibilidade para compreender a necessidade de pautar no plenário o julgamento das duas ações diretas de constitucionalidade. Porque nelas vamos julgar em tese, de forma abstrata, questão envolvendo o direito fundamental de qualquer pessoa de ser presumida inocente.
O senhor mantém a convicção de que o réu tem direito a recorrer em liberdade até a última instância?
Eu ainda estou fiel à minha posição. É uma decisão que me preocupa como cidadão. A Constituição proclamou a presunção de inocência. Diz, no artigo 5º, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. É um retrocesso que se impõe em matéria de direito fundamental (a prisão antecipada), porque a Constituição está sendo reescrita de uma maneira que vai restringir o direito básico de qualquer pessoa. A Constituição exige o trânsito em julgado. As leis ordinárias exigem o trânsito em julgado. E há um limite, que é o limite semântico. Se a Constituição ou a lei diz trânsito em julgado, é transito em julgado, e não decisão de segundo grau que ainda não transitou em julgado.
Qual a vantagem que o senhor vê nesse modelo?
Tive aqui o processo de um réu de São Paulo que foi condenado em primeiro grau, recorreu ao Tribunal de Justiça e perdeu. O tribunal mandou executar a pena provisoriamente, com base nessa jurisprudência. Ele recorreu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e foi absolvido. Mas ele cumpriu durante um certo período de tempo com rigor penitenciário essa pena. A mim me basta que um inocente seja submetido a essa esdrúxula execução provisória para que eu me mantenha fiel à minha posição.
No que o senhor acredita que vai dar o julgamento?
Eu não sei se prevalece o trânsito em julgado, porque precisamos de seis votos. Meu palpite é que vai acabar prevalecendo a posição intermediária, da possibilidade de execução da pena com a sentença confirmada pelo STJ.
Seria mais confortável para o STF ter decidido isso antes da condenação do ex-presidente Lula?
Sim, poderíamos ter decidido isso até 19 de dezembro do ano passado. De qualquer maneira, ainda é tempo. E acho importante que nós decidamos nas ações, porque foram ajuizadas antes que qualquer desses fatos notórios, dessas condenações que surgiram depois, tivessem ocorrido. Elas foram ajuizadas em relação a um princípio. A discussão é em abstrato, obrigatoriamente. É a tese, é o alcance do princípio constitucional.
O senhor acha que existe brecha para o STF mudar o entendimento sobre a Lei da Anistia?
Quando eu votei nesse caso, compus a corrente majoritária e entendi que a Lei da Anistia se tornou irrevogável. Mas entendo ser possível processar autores de crimes de sequestro praticados durante o regime militar, porque sequestro é um crime permanente. Isso significa que o momento consumativo do crime ocorreu quando já estava em vigor a Lei de Anistia. Mas está anistiado? Não. Porque crime permanente é consumado segundo a segundo, o momento consumativo dele se prolonga no tempo. As vítimas eram sequestradas, executadas e enterradas. Nesses casos, quando você não conseguiu libertar a vítima e não houve uma solução do caso, porque a vítima não apareceu, então o crime é permanente, ou seja, ele ainda está sendo cometido. Logo, ele ultrapassa o marco temporal da Lei da Anistia.
A Procuradoria-Geral da República pediu ao STF para reabrir um processo para discutir essa hipótese. Se a tese do senhor for vencedora, militares que cometeram esse crime específico na ditadura podem ser punidos?
Não só militares, mas civis associados à ditadura militar que comprovadamente tenham sido considerados autores de crimes de sequestro de vítimas ainda não localizadas são passíveis de punição penal.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados