Caso do Coaf não é assunto de governo, diz general Santos Cruz

O secretário nacional de Segurança Pública, general Carlos Alberto Santos Cruz Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A declaração foi dada no dia seguinte à entrevista de Fabrício Queiroz , ex-assessor de Flávio Bolsonaro, ao SBT. Ele faltou a duas audiências marcadas com o Ministério Público para prestar esclarecimentos. Flávio é deputado estadual e foi eleito para senador neste ano.

"Isso aí não é um assunto de governo, apesar de ter o sobrenome, a pessoa ser filha do presidente, sempre tem um reflexo, mas não é assunto de governo. É assunto de parlamentar", afirmou Santos Cruz, ao chegar na sede de transição do governo no CCBB . Ele disse ainda que não vai se "preocupar com aquilo que não é essencial no momento".

O futuro ministro também disse que não viu a entrevista de Queiroz e que não conversou com os outros ministros sobre isso. Mais cedo, estavam reunidos em um curso de gestão pública e governança na Enap.

Santos Cruz reconheceu, contudo, que "pela relação de parentesco, pode ter uma consequência qualquer", mas insistiu que se deve "separar as coisas".

"Qualquer pessoa pública, ela tem que esclarecer aquilo que é duvidoso, sem dúvida nenhuma. Isso é normal", afirmou.

MINISTÉRIO

Santos Cruz disse também que, como gestor, irá priorizar a contratação de técnicos no quadro de funcionários. "Vou ficar muito longe do limite possível de indicações politicas. Você tem um limite se nao me engano de 50% para cargos até DAS-4, e depois 60% para DAS-5 e 6. A máxima do meu pessoal é funcionário de carreira.", afirmou.