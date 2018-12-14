Casagrande troca presidente da Cesan e anuncia três novos secretários

O governador eleito Renato Casagrande anuncia secretários de Agricultura, de Ciência e Tecnologia e de Desenvolvimento Urbano, além do diretor da Fapes Crédito: Natalia Devens

O governador eleito Renato Casagrande (PSB) anunciou, na manhã desta sexta-feira (14), novos nomes que vão compor sua equipe de governo a partir de janeiro. O socialista trocou sua indicação anterior para o comando da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) e apresentou outros três novos secretários - da Agricultura, de Ciência e Tecnologia e de Desenvolvimento Urbano -, além do diretor da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes).

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Com experiência de gestão na Caixa Econômica Federal, Cael Linhalis vai comandar a Cesan. No último dia 4, Alcio de Araujo havia sido indicado por Casagrande, que agora fez a troca.

Casagrande explicou que fez a troca porque Alcio estava atualmente como presidente de uma empresa de vigilância, no Estado, e por conta do cargo assinou um contrato há alguns meses com a Cesan, representando a empresa. No entanto, a nova lei das estatais, de 2016, impede a indicação, para a diretoria, de pessoa que tenha firmado contrato com empresa de economia mista - como é o caso da Cesan - há menos de 3 anos antes da nomeação.

"Mudamos, para evitar que sua posse como presidente pudesse estar impedida. Mas Alcio certamente estará em outra função do governo. Ainda não definimos qual", explicou Casagrande.

Cael Linhalis, que será o presidente da Cesan, atuou por mais de 30 anos na Caixa Econômica Federal, em diversas funções de gestão.

Para as secretarias de Agricultura e de Desenvolvimento Urbano foram escolhidos dois políticos, conforme antecipado pela coluna Leonel Ximenes . O deputado federal Paulo Foletto (PSB) vai chefiar a Agricultura e o deputado federal Marcus Vicente (PP) vai estar à frente da pasta de Desenvolvimento.

Já a pesquisadora da Ufes Cristina Engel vai comandar a pasta de Ciência e Tecnologia. O nome dela foi adiantado pela coluna Vitor Vogas . A direção da Fapes ficará a cargo do ex-reitor do Ifes Denio Rebello Arantes.

(Com informações de Natalia Devens)

QUEM SÃO ELES

CESAN

Cael Linhalis - presidente da Cesan

Carlos Aurelio Linhalis, 57 anos, é formado em Administração, pós-graduado em Administração com ênfase em Gestão. Trabalhou por 33 anos na Caixa Econômica Federal exercendo diversas funções de gestão: gerente de atendimento e relacionamento com clientes, gerente geral de agência, gerente regional do Norte do Espírito Santo, superintendente regional do Sul do Estado. Foi professor universitário por 9 anos das disciplinas Gestão Financeira e Gestão de Pessoas, no curso de Administração da Faculdade de Ciências Econômicas (Facec). Tem cursos na área de gestão, financeiro e desenvolvimento de pessoas.

No dia 4, Casagrande havia anunciado Alcio de Araujo para comandar a Cesan. Ele já havia feito parte do outro governo do socialista.

Alcio de Araújo - Aos 65 anos, é formado em Administração e Ciências Econômicas. Atualmente é membro do conselho de Administração do Grupo SEI. Trabalhou na Nestlé Brasil por 35 anos, desenvolvendo as seguintes funções: consultor na área de recursos humanos e gestão de pessoas; gerente executivo de recursos humanos e relações institucionais da Chocolates Garoto; gerente de remuneração e benefícios, gerente de relações trabalhistas e sindicais; auditor e analista contábil. No primeiro governo Casagrande foi secretário de Gestão e recursos humanos e secretário de projetos especiais e ações metropolitanas.

NOVOS NOMES

Paulo Foletto - secretário de Agricultura

Paulo Foletto, 62 anos, é deputado federal. Médico cirurgião, formado pela Ufes. Entre 1993 e 1996 exerceu o mandato de vereador e, em 2002, foi eleito deputado estadual e reeleito em 2006. Em 2011, Foletto assumiu seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados e exerce, nessa Legislatura, seu segundo mandato na Casa.

Marcus Vicente - secretário de Desenvolvimento Urbano

Marcus Vicente, 64 anos, é deputado federal e formado em Direito. A carreira política começou em 1976, quando foi eleito vereador de Ibiraçu. Em seguida, foi prefeito do município por dois mandatos. Está no quinto mandato de deputado federal. Foi secretário Estadual de Turismo e da Casa Civil. É vice-presidente reeleito da CBF.

Cristina Engel - secretária de Ciência e Tecnologia

Cristina Engel de Alvarez, 57 anos, é arquiteta com mestrado e doutorado na área de tecnologia. Ingressou na Ufes em 1994. Desde 1987, desenvolve atividades vinculadas à Ciência e Tecnologia, especialmente nas áreas de Arquitetura/Urbanismo e das Engenharias, mas também em campos de gestão, como coordenadora de curso e diretora de centro. Atualmente é coordenadora de um grupo internacional vinculado à sustentabilidade urbana, composto por 7 países, 21 grupos e 121 componentes.

Denio Rebello Arantes - diretor-presidente da Fundação Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes)

Denio Rebello Arantes, 62 anos, é bacharel em Física e Matemática, mestre em Física e doutor em Ciência dos Materiais. Em 1998, ingressou como professor no Centro Federal de Educação e Tecnologia do Espírito Santo (Cefetes) e em 2000 foi eleito para coordenar o Programa de Metalurgia e Materiais. Nesse mesmo ano, foi eleito para a presidência do Conselho de Administração da Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia. Em 2001, assumiu a Diretoria de Ensino do Sistema Cefetes e tornou-se o reitor quando o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) foi criado. Eleito em 2008, passou a ocupar no ano seguinte o cargo de reitor do Ifes, para o qual foi reeleito em 2012. Em dezembro de 2011, foi eleito presidente do Conselho Nacional dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (Conif). Como pesquisador, tem dezenas de artigos e capítulos de livros publicados. Participou da preparação do documento-base para políticas públicas de educação do Programa Nacional para Integração da Educação Profissional e Básica da Juventude e Educação de Adultos (Proeja). Em 2015, foi nomeado como representante da rede federal no Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii).