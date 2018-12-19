Casagrande terá festa em família após posse como governador

Casagrande participará de confraternização com a família na casa da mãe Crédito: Ricardo Medeiros

A depender das diretrizes dos preparativos para a cerimônia de posse do governador eleito Renato Casagrande (PSB), os eventos na Assembleia Legislativa e no Palácio Anchieta, a serem realizados no dia 1º de janeiro de 2019, serão objetivos e com apenas água e cafezinho à disposição dos presentes.

Um sinal de que a tendência é encurtar as formalidades está na quantidade de discursos. Na Assembleia, onde é dada formalmente a posse ao eleito, apenas o presidente da Casa e o governador empossado deverão usar o microfone.

Depois, na solenidade que marca simbolicamente a sucessão, com a passagem da faixa de governador, na sede do Executivo estadual, apenas dois religiosos terão a palavra, além de Renato Casagrande.

Um será representante do segmento evangélico. O outro será da Igreja Católica, que está em processo de transição do arcebispado e ainda debate o representante a ser enviado. No local, haverá apenas café e água.

FAMÍLIA

A programação vai começar às 14h30, na Assembleia, e deve ser encerrada no máximo às 19 horas, no Palácio Anchieta.

Escolhida por Casagrande para chefiar o cerimonial do Executivo a partir do ano que vem, Hilda Cabas contou que haverá uma comemoração exclusiva para a família do socialista, na casa da mãe dele, dona Anna Casagrande, em Vitória.

"Tivemos duas reuniões (com a equipe do atual governo). Será coisa muito simples e rápida. Não vamos precisar de toldo (do lado de fora do Palácio). Ele vem da Assembleia, passa pelas tropas e logo sobe para o Palácio. Depois, Casagrande vai voltar para casa. Vai ter uma confraternização na casa da mãe do Casagrande, para a família. Não tem nem convidados", disse.

Um dos irmãos de Casagrande virá de Minas Gerais. Alguns primos que vivem na Itália também estarão presentes.

Hilda Cabas tem 32 anos de Palácio Anchieta. Como não foi a cerimonialista deste governo Hartung, retornará ao edifício no dia 1º, após quatro anos.

A posse ao governador eleito é oficialmente dada pelos deputados estaduais. Na Assembleia, a orientação do governador é para que a cerimônia transcorra sem pompa e que seja sucinta.

O governador eleito permanecerá no Salão Nobre enquanto os trabalhos são iniciados no plenário. Terá apenas café à disposição. Depois, uma comissão é designada para conduzir o governador até a Mesa Diretora, no plenário.

O coordenador do cerimonial da Assembleia, Danilo Salvadeo, contou que não haverá nenhuma preparação especial.

Após assinar o temo de posse, o governador receberá o diploma. O presidente da Assembleia, Erick Musso (PRB), poderá discursar. Em seguida, será a vez de Casagrande falar da tribuna. Haverá 30 cadeiras para a equipe do socialista na parte da frente do plenário.

PREPARATIVOS

A posse

Será dada na Assembleia

Cabe aos deputados estaduais empossar o governador eleito. A cerimônia de posse vai começar às 14h30 do dia 1º de janeiro, uma terça-feira. Renato Casagrande assinará o livro de posse que fica na sede do Legislativo Estadual.

A faixa

No Palácio Anchieta

A cerimônia de transmissão da faixa é uma solenidade. Está previsto que o atual governador Paulo Hartung coloque a faixa de governador em Casagrande. Ao final, o novo governador receberá cumprimentos do povo.

Simplicidade

Sem excessos

A diretriz da preparação é fazer com que tudo seja objetivo, sucinto e sem luxo. Haverá apenas café e água à disposição dos presentes.

Discursos

Restritos