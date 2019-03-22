Casagrande sobre Temer: "Se houve ilícito, tem que pagar"

Renato Casagrande Crédito: Helio Filho/Secom-ES

a prisão do ex-presidente Michel Temer (MDB). O governador Renato Casagrande (PSB) se manifestou na tarde desta quinta-feira (21) sobre

"Neste momento, posso lamentar. Posso até ficar triste, porque quando você vê autoridades brasileiras sendo presas de fato é algo para todos nós, brasileiros, lamentarmos de alguma maneira. Ao mesmo tempo, tenho a crença de que a Justiça esteja praticando um ato correto. E, se houve de fato desvios, se houve de fato um ato ilícito, qualquer um, inclusive um ex-presidente, tem que pagar por esse ato."

A declaração foi dada em entrevista coletiva, no Salão São Tiago, Palácio Anchieta, após evento relacionado a programas de trabalho e assistência social mantidos pelo governo estadual.

Para o governador, a prisão de Temer, assim como outros fatos que têm estremecido a política nacional, pode retardar a tramitação da reforma da Previdência encaminhada pelo governo Bolsonaro ao Congresso Nacional.