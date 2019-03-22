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Prisão de Temer

Casagrande sobre Temer: "Se houve ilícito, tem que pagar"

Governador do Espírito Santo lamenta prisão de ex-presidente, mas diz que todos que cometem desvios devem responder à Justiça
Vitor Vogas

Vitor Vogas

Publicado em 

21 mar 2019 às 22:49

Publicado em 21 de Março de 2019 às 22:49

Renato Casagrande Crédito: Helio Filho/Secom-ES
O governador Renato Casagrande (PSB) se manifestou na tarde desta quinta-feira (21) sobre a prisão do ex-presidente Michel Temer (MDB).
"Neste momento, posso lamentar. Posso até ficar triste, porque quando você vê autoridades brasileiras sendo presas de fato é algo para todos nós, brasileiros, lamentarmos de alguma maneira. Ao mesmo tempo, tenho a crença de que a Justiça esteja praticando um ato correto. E, se houve de fato desvios, se houve de fato um ato ilícito, qualquer um, inclusive um ex-presidente, tem que pagar por esse ato."
A declaração foi dada em entrevista coletiva, no Salão São Tiago, Palácio Anchieta, após evento relacionado a programas de trabalho e assistência social mantidos pelo governo estadual. 
Para o governador, a prisão de Temer, assim como outros fatos que têm estremecido a política nacional, pode retardar a tramitação da reforma da Previdência encaminhada pelo governo Bolsonaro ao Congresso Nacional. 
"Pode [prejudicar o andamento do projeto]. Esse ato não tem controle. Não é de controle do presidente nem do Congresso. Mas o ato é um ato que cria instabilidade. E, criando instabilidade, pode atrasar a votação da reforma."

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