Casagrande fala de valorização à PM mas sinaliza reajuste só em 2020

Casagrande participou da abertura do XVIII Fórum Nacional das Entidades Representativas de Policiais Militares e Bombeiros Militares nesta quinta-feira (22) em Vitória Crédito: Hélio Filho | Governo ES

Renato Casagrande (PSB) afirmou que valorizar a categoria dos militares capixabas é uma “determinação interna de governo”. No entanto, quando questionado sobre reajuste salarial, o chefe do executivo manteve a cautela e sinalizou um possível aumento somente em 2020. Em evento nacional de entidades militares realizado em Vitória, o governador(PSB) afirmou que valorizar a categoria dos militares capixabas é uma “determinação interna de governo”. No entanto, quando questionado sobre reajuste salarial, o chefe do executivo manteve a cautela e sinalizou um possível aumento somente em 2020.

Your browser does not support the audio element. Casagrande fala de valorização à PM mas sinaliza reajuste sé em 2020

O discurso foi feito no XVIII Fórum Nacional das Entidades Representativas de Policiais Militares e Bombeiros Militares, que acontece nesta quinta (22) e sexta-feira (23) no auditório do Tribunal de Contas, em Vitória. O governador foi taxativo sobre a valorização da categoria, dizendo que é um objetivo do atual governo. Mas, fez muitas ressalvas sobre o momento econômico atual.

“Mantendo a nossa posição de nota A na gestão fiscal, mantendo o princípio da Lei de Responsabilidade Fiscal é meu desejo melhorar as condições, especialmente dos praças, porque sei que dentro da média brasileira, eles estão abaixo da média. Não sei se será poderei fazer tudo que é preciso fazer ou tudo que se deseja, mas é meu objetivo fazer com que isso possa dar passos adiante”, explicou.

Quando questionado diretamente sobre o reajuste salarial, Casagrande manteve a cautela e sinalizou muitas limitações para um aumento ainda este ano. No entanto, deixou no ar um possível incremento na remuneração dos militares para o ano que vem.

“Nós temos um limite esse ano, estabelecido por lei. Continuaremos tendo limite no ano que vem, porque tem LDO, tem Lei de Responsabilidade Fiscal, tem nota A no Tesouro Nacional, tudo isso é limite. Mas, tenho certeza que, a partir do ano que vem, vai ter condições de estabelecer uma política que possa valorizar os policiais”, concluiu.

“NENHUMA HIPÓTESE DE GREVE”, diz presidente de associação

greve como a de 2017. Atendendo à imprensa ao lado do governador, o presidente da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Espírito Santo, Jackson Eugênio Silote, demonstrou concordância com as palavras de Casagrande. Questionado sobre o clima atual na categoria, Cabo Eugênio afirmou não haver possibilidade de uma

“O policial e bombeiro militar se preocupam inteiramente com a sociedade capixaba. Não há, hoje, nenhuma hipótese de outro movimento igual ao de 2017, até porque nós temos diálogo. O que buscamos sempre é a valorização dos bombeiros e policiais militares. Até porque, infelizmente, ocupamos o último lugar em questão salarial no país. Então, precisamos valorizar o profissional, dar condições ao policial e bombeiro militar que defendem diuturnamente a sociedade capixaba”, relatou.