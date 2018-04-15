Casagrande é o preferido dos jovens; Hartung, dos mais velhos

Renato Casagrande e Paulo Hartung Crédito: Fernando Madeira/Carlos Alberto Silva

A primeira pesquisa eleitoral do Instituto Futura de 2018 sobre a disputa para o governo do Estado apontou o desempenho dos candidatos nas diferentes faixas etárias. Enquanto o ex-governador Renato Casagrande (PSB) aparece em vantagem no público mais jovem, o atual governador Paulo Hartung (PMDB) é o preferido do público mais velho.

Entre os entrevistados pelo instituto com idades entre 16 e 24 anos, na sondagem estimulada, 44,8% votariam em Casagrande, se a eleição fosse hoje. E 28,6% dos jovens disseram que votariam em Hartung.

A senadora Rose de Freitas (Podemos) é lembrada por 8,6% dos entrevistados mais jovens. O advogado André Moreira (PSOL) por 1,9%.

O melhor desempenho de Hartung é entre o eleitorado com 60 anos ou mais. Ele é o preferido por 43,3% desse grupo, enquanto Casagrande é de 30,7%. Rose é escolhida por 4,7% dos idosos e Moreira por 2,7% deles.

Hartung também tem vantagem no eleitorado com entre 45 e 59 anos. É o preferido de 38,5% dos eleitores desse faixa etária. Casagrande de 34,1%.

Governador e ex-governador apareceram com a mesma preferência no eleitorado com idades entre 25 e 34 anos, 35,9%. O ex-governador tem ligeira vantagem no público com entre 35 a 44 anos: 38,2% contra 35,3% do atual governador.

Sexo

Entre homens e mulheres, Casagrande e Hartung têm intenções de voto semelhantes. O atual governador é preferido por 37% dos entrevistados do sexo masculino, enquanto o socialista é por 36,2%. Rose de Freitas aparece com 6,6%, e André Moreira com 3,7%.

Já entre as mulheres entrevistadas, Hartung tem 36,8%, e Casagrande, 36%. Rose é preferida por 7,9%, e Moreira, 1%.