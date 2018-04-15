Casagrande é o preferido dos católicos; Hartung, dos evangélicos

Hartung Casagrande Crédito: Reprodução

Em sua primeira pesquisa eleitoral de 2018 para a disputa ao governo do Estado , o Instituto Futura mostrou como é o desempenho dos candidatos entre o eleitorado religioso. No cenário principal estimulado, o ex-governador Renato Casagrande (PSB) se sai melhor entre os católicos. O atual governador Paulo Hartung (PMDB) é o preferido dos evangélicos.

Dos entrevistados que manifestaram intenção de voto em Renato Casagrande, no principal cenário estimulado testado pelo instituto, 41,6% se dizem católicos. Entre aqueles que votariam em Hartung se a eleição fosse hoje, 34,8% seguem essa religião.

Outros 6,3% dos católicos dizem preferir a senadora e pré-candidata ao governo, Rose de Freitas (Podemos). E 2,4% preferem o advogado André Moreira (PSOL).

Estão indecisos ou dizem votar em ninguém, branco ou nulo 14,9% dos católicos.

EVANGÉLICOS

Já entre os entrevistados evangélicos, 39,2% votariam em Paulo Hartung, enquanto 32% em Casagrande. Nesse segmento, 8,1% preferem Rose de Freitas. A preferência de André Moreira entre os evangélicos é de 2,3%.

Os evangélicos indecisos são 4,9%. Os que não votam em ninguém, branco ou nulo somam 13,6%.

Hartung também aparece melhor entre os eleitores que dizem não ter religião. Nesse grupo, ele foi o escolhido de 34,9% dos entrevistados. Casagrande foi a opção de 28,9%. Entre os entrevistados sem religião, indecisos, brancos e nulos somam 26,5%.

Registrada no (Tribunal Regional Eleitoral) TRE sob o número ES-04600/2018, a pesquisa teve 800 entrevistas em 20 municípios do Espírito Santo, entre os dias 10 e 12 de abril, com uma margem de erro de 3,5 pontos para mais ou para menos, e confiabilidade de 95%.



