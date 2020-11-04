Casagrande é avaliado como bom ou ótimo por 44% dos eleitores de Vitória

Renato Casagrande teve 44% de aprovação positiva em pesquisa do Ibope Crédito: Arte: Geraldo Neto

A aprovação de Casagrande se manteve similar à apontada na pesquisa anterior, realizada nos dias 11 e 12 de outubro, quando o socialista registrou 43% de bom ou ótimo. A avaliação negativa passou de 17% em outubro para 19% em novembro.

As avaliações positivas sobre o mandato do governador são maiores entre homens (45%), com mais de 55 anos (50%) e com escolaridade até o ensino fundamental (56%).

Casagrande também tem maior aprovação entre os eleitores mais pobres. De acordo com o Ibope, 50% das pessoas ouvidas que tinham renda familiar de até um salário mínimo responderam que a administração dele é boa ou ótima. Nas outras faixas de renda ele também teve maioria das avaliações a seu favor. Foram 45% de aprovação entre os que recebem entre um e dois salários; 43% entre os que ganham de dois a cinco salários; e 43% dos que têm renda de mais de cinco salários mínimos também o avaliando como ótimo ou bom.

Como o(a) sr(a) classifica a administração do governador Renato Casagrande até o momento?

Casagrande:

Entre os que o avaliam mal, a maior parte está entre os eleitores mais ricos, que recebem cinco salários, com 20% deste perfil de renda respondendo aos entrevistadores que seu mandato era ruim ou péssimo. Em seguida, estão as pessoas com renda entre dois e cinco salários, com 18% também desaprovando o governador.

ELEIÇÃO EM VITÓRIA

A maioria dos que avaliam bem Renato Casagrande também aprovaram o mandato do atual prefeito de Vitória, Luciano Rezende (Cidadania), que é aliado do governador. Dos entrevistados que avaliaram o prefeito como bom ou ótimo, 59% dos também foram elogiosos à administração estadual.

Na disputa eleitoral, contudo, ao menos os partidos dois podem não estar tão próximos. O candidato do PSB, sigla do governador, e atual vice-prefeito, Sérgio Sá, tem feito críticas à gestão de Luciano Rezende. Sá manteve, em novembro, os mesmos 5% de intenções de voto da pesquisa de outubro.

O prefeito apoia seu ex-secretário e atual deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania). O parlamentar teve 22% de intenções de voto no primeiro levantamento e 24% no segundo. Casagrande não declarou apoio a nenhum candidato na Capital.