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Pesquisa Ibope

Casagrande é avaliado como bom ou ótimo por 44% dos eleitores de Vitória

Eleitores da Capital foram questionados sobre a atual administração do governador do Espírito Santo durante pesquisa de intenção de voto para prefeito de Vitória realizada pelo Ibope a pedido da Rede Gazeta

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 06:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 06:01
Renato Casagrande teve 44% de aprovação positiva em pesquisa do Ibope
Renato Casagrande teve 44% de aprovação positiva em pesquisa do Ibope Crédito: Arte: Geraldo Neto
A administração do governador Renato Casagrande (PSB) é considerada boa ou ótima por 44% dos eleitores de Vitória, segundo pesquisa realizada pelo Ibope a pedido da Rede Gazeta. O percentual é resultado das entrevistas feitas na Capital entre os dias 1º e 3 de novembro. O índice de entrevistados que consideram o atual mandato ruim ou péssimo é de 19%.
A aprovação de Casagrande se manteve similar à apontada na pesquisa anterior, realizada nos dias 11 e 12 de outubro, quando o socialista registrou 43% de bom ou ótimo. A avaliação negativa passou de 17% em outubro para 19% em novembro.
As avaliações positivas sobre o mandato do governador são maiores entre homens (45%), com mais de 55 anos (50%) e com escolaridade até o ensino fundamental (56%).
Casagrande também tem maior aprovação entre os eleitores mais pobres. De acordo com o Ibope, 50% das pessoas ouvidas que tinham renda familiar de até um salário mínimo responderam que a administração dele é boa ou ótima. Nas outras faixas de renda ele também teve maioria das avaliações a seu favor. Foram 45% de aprovação entre os que recebem entre um e dois salários; 43% entre os que ganham de dois a cinco salários; e 43% dos que têm renda de mais de cinco salários mínimos também o avaliando como ótimo ou bom.

Como o(a) sr(a) classifica a administração do governador Renato Casagrande até o momento?

Casagrande:
Entre os que o avaliam mal, a maior parte está entre os eleitores mais ricos, que recebem cinco salários, com 20% deste perfil de renda respondendo aos entrevistadores que seu mandato era ruim ou péssimo. Em seguida, estão as pessoas com renda entre dois e cinco salários, com 18% também desaprovando o governador.

ELEIÇÃO EM VITÓRIA

A maioria dos que avaliam bem Renato Casagrande também aprovaram o mandato do atual prefeito de Vitória, Luciano Rezende (Cidadania), que é aliado do governador. Dos entrevistados que avaliaram o prefeito como bom ou ótimo, 59% dos também foram elogiosos à administração estadual.
Na disputa eleitoral, contudo, ao menos os partidos dois podem não estar tão próximos. O candidato do PSB, sigla do governador, e atual vice-prefeito, Sérgio Sá, tem feito críticas à gestão de Luciano Rezende. Sá manteve, em novembro, os mesmos 5% de intenções de voto da pesquisa de outubro. 
O prefeito apoia seu ex-secretário e atual deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania). O parlamentar teve 22% de intenções de voto no primeiro levantamento e 24% no segundo. Casagrande não declarou apoio a nenhum candidato na Capital.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral do Ibope foi realizada entre os dias 1 e 3 de novembro, com 602 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES?05140/2020.

Especificações técnicas

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