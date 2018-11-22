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Casagrande descarta novos concursos e reajuste a servidores em 2019

Governador eleito disse que vai avaliar concursos anunciados pela atual gestão do Executivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 15:36

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 15:36

Coronel Barreto, Darcy Arruda, Roberto Sá, Jacqueline Moraes, Renato Casagrande, Lenise Loureiro, coronel Aguiar e Valésia Perosini em anúncio de nomes que vão compor a equipe do governo do Estado a partir do ano que vem Crédito: Raphael Marques/Divulgação
O governador eleito Renato Casagrande (PSB) anunciou nesta quinta-feira (22) mais nomes que vão compor a equipe de governo a partir do ano que vem, entre eles o de Lenise Loureiro (PPS), que vai comandar a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger). Durante a coletiva de imprensa, o socialista adiantou que não há previsão de reajuste salarial e nem de realização de concurso público no ano que vem.
"Nenhuma previsão de reajuste para servidores em 2019. Porque não sei como vai se comportar a economia no ano que vem", afirmou o socialista. Quanto a concursos, ele adotou o mesmo tom: "Nenhuma previsão, não teremos. Vamos analisar os concursos que o governo atual abriu, mas não tem previsão de nenhum concurso em 2019".
LENISE
A decisão sobre reajustes e concursos passa, prioritariamente, pela mesa do chefe do Executivo. A Seger é uma secretaria de âmbito mais administrativo. Lenise Loureiro é filiada ao PPS e um quadro egresso da Prefeitura de Vitória, comandada por Luciano Rezende, do mesmo partido.
Lenise disputou, em outubro, o cargo de deputada federal, mas não foi eleita. Ainda durante a campanha, ela chegou a ser cotada para ser vice de Casagrande e, após o pleito, já era dada como certa a alocação dela em alguma secretaria, por sua experiência e capacidade técnica. Só não estava clara a pasta em que atuaria. O fim do mistério veio mesmo nesta quinta. Antes do anúncio oficial, o colunista Vitor Vogas informou, no Gazeta Online, o destino da futura secretária
Na coletiva de imprensa, Lenise se disse contemplada e "desafiada" na nova função, apesar de a Seger não estar entre as secretarias que proporcionam mais visibilidade. À reportagem, ela afirmou que o PPS não pleiteou uma pasta específica. Casagrande garantiu que as escolhas anunciadas nesta quinta partiram dele, sem interferências partidárias. Essas interferências devem estar mais presentes em anúncios futuros.

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