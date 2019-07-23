Opinião do governador

Casagrande defende permanência de Felipe Rigoni e Ted Conti no PSB

Os dois deputados federais, assim como outros nove do partido, são alvo de um processo no Conselho de Ética da sigla após terem votado a favor da reforma da Previdência

Publicado em 23 de julho de 2019 às 23:03 - Atualizado há 6 anos

Renato Casagrande, governador do Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, é contra a expulsão dos deputados federais Felipe Rigoni e Ted Conti, que assim como outros nove parlamentares de outros Estados votaram a favor da reforma da Previdência, contrariando a decisão de seu próprio partido. Como secretário-geral da Comissão Executiva do PSB nacional, o socialista afirma que trabalhará para que o processo aberto pela sigla contra os deputados não chegue às últimas consequências.

"Vou defender internamente que o PSB possa ter uma posição equilibrada. O Estatuto estabelece que outras alternativas de pena, de relacionamento com os parlamentares. Minha defesa é de que o partido não caminhe em direção à decisão mais radical”, pontuou o governador em entrevista ao Gazeta Online nesta terça-feira (23).

O procedimento que investigará o total de 11 parlamentares foi aberto no dia 15 deste mês pelo Conselho de Ética do PSB. As punições podem ir desde uma advertência até a expulsão. Rigoni e Ted, porém, já garantiram que mesmo sob o risco de sofrerem alguma sanção não voltarão atrás em suas decisões. Rigoni afirma que votou por convicção.

Para Casagrande, ao não apoiar a Reforma, o PSB tomou uma posição "coerente com sua história". No entanto, ele também defende o posicionamento dos dois deputados que representam o Estado na Câmara Federal, os quais classifica como excelentes:

"Eu tenho a avaliação pessoal de que a Reforma precisava melhorar um pouco mais. Melhorou, mas especialmente na transição - para quem já está no mercado de trabalho e vai para a aposentadoria - precisava melhorar um pouco mais. Mas, de qualquer maneira, (o voto dos deputados) está coerente com aquilo que eles defenderam durante todo o processo, tá certo? E são dois excelentes parlamentares, duas excelentes pessoas. É por isso que tendo como referência os dois, eu trabalharei internamente no PSB", disse Casagrande.

Um levantamento publicado no dia 21 deste mês pelo jornal "O Estado de São Paulo" aponta que Rigoni foi infiel à sua legenda em 54% das votações que foram a plenário este ano, enquanto Ted Conti discordou do PSB em 14% das votações.

O percentual de discordância de Rigoni com o PSB é maior que o da deputada Tabata Amaral em relação ao PDT. Ambos são do movimento Acredito e exercem mandato pela primeira vez. Tabata, no entanto, está entre os oito pedetistas politicamente suspensos do partido por terem votado a favor da Reforma da Previdência.

Mas, novamente, Casagrande sai em defesa de Rigoni e pondera que tanto o deputado quanto o partido devem refletir sobre o assunto.





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta