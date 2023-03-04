Casagrande defende apuração sobre joias dadas a Michelle Bolsonaro

Em entrevista ao jornal Valor Econômico, Casagrande disse que está acompanhando de longe o caso, mas destacou que é preciso apurar, investigar, para poder ficar claro e transparente a suspeita de mistura da atividade pública e da atividade privada. "Até porque é um valor significativo da joia, é investigação”, afirmou.

As declarações do governador do Estado foram dadas após o 7º Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), realizado na sede da Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro.

De acordo com as declarações de Casagrande ao Valor Econômico, "não é possível tirar conclusões sobre a propriedade das joias". "Quem está na vida pública tem que ter muito cuidado para não misturar as coisas. Aqui não podemos fazer nenhuma ilação com relação ao pertencimento do patrimônio e da joia. Mas é preciso cuidado para que de fato os mecanismos e a estrutura pública não sejam usados, não se misturem com a vida privada”, disse.