Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Presente da Arábia Saudita

Casagrande defende apuração sobre joias dadas a Michelle Bolsonaro

Governo do Estado deu declarações sobre o assunto ao jornal Valor Econômico, depois de participar de encontro de governadores
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

04 mar 2023 às 20:38

Publicado em 04 de Março de 2023 às 20:38

Planejamento estratégico
Casagrande disse que não se pode misturar as vidas pública e privada Crédito: Carlos Alberto Silva
O governador Renato Casagrande (PSB) defendeu neste sábado (4) investigação sobre o caso das joias que teriam sido dadas de presente à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pelo governo da Arábia Saudita. Conforme revelado pelo Estadão, em outubro de 2021, um militar que assessorava o então ministro Bento Albuquerque (Minas e Energia) tentou desembarcar no Brasil com uma série de artigos de luxo na mochila, incluindo um colar, um relógio, um par de brincos e um anel avaliados em mais de R$ 16,5 milhões.
Como os bens não haviam sido declarados, foram apreendidos pela Receita Federal.
Em entrevista ao jornal Valor Econômico, Casagrande disse que está acompanhando de longe o caso, mas destacou que é preciso apurar, investigar, para poder ficar claro e transparente a suspeita de mistura da atividade pública e da atividade privada. "Até porque é um valor significativo da joia, é investigação”, afirmou.

Veja Também

Governadores querem revisão da dívida dos Estados e reforma tributária

As declarações do governador do Estado foram dadas após o 7º Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud),  realizado na sede da Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro.
De acordo com as declarações de Casagrande ao Valor Econômico, "não é possível tirar conclusões sobre a propriedade das joias".  "Quem está na vida pública tem que ter muito cuidado para não misturar as coisas. Aqui não podemos fazer nenhuma ilação com relação ao pertencimento do patrimônio e da joia. Mas é preciso cuidado para que de fato os mecanismos e a estrutura pública não sejam usados, não se misturem com a vida privada”, disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Michelle Bolsonaro Receita Federal Renato Casagrande Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suspeito de assaltar taxista é preso durante velório no Norte do ES
Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados