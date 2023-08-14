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Comenda Jerônymo Monteiro

Casagrande concede maior honraria do ES à ministra Cármen Lúcia, do STF

Cármen Lúcia fará palestra no I Encontro Nacional de Gestores da Cultura, em Vitória, nesta segunda-feira (14); evento é fechado
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

14 ago 2023 às 09:18

Publicado em 14 de Agosto de 2023 às 09:18

A ministra Cármen Lúcia, do STF e do TSE
A ministra Cármen Lúcia, do STF Crédito: Nelson Jr./SCO/STF
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, decidiu conceder a Comenda Jerônymo Monteiro, maior honraria concedida pelo Poder Executivo Estadual a uma personalidade, à ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia, que vem ao Estado nesta segunda-feira (14).
Carmen Lúcia participará do I Encontro Nacional de Gestores da Cultura, no qual comandará a palestra de abertura sobre direitos culturais. O evento é fechado.
O decreto Nº 1960-S, que concedeu a homenagem à ministra, foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta segunda (14):
“O governador do Estado do Espírito Santo, na qualidade de Grão Mestre da Ordem Estadual do Mérito Jeronymo Monteiro (...) resolve: conceder à ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha, ministra do Supremo Tribunal Federal, o grau de Grande Oficial da Ordem Estadual do Mérito Jeronymo Monteiro.”

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