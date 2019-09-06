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Previdência

Casagrande autoriza R$ 5 milhões para aposentadorias na Assembleia

Recurso será usado para "contribuição previdenciária complementar" em razão do Programa de Aposentadoria Incentivada lançado pelo Poder Legislativo.
Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

06 set 2019 às 18:04

Publicado em 06 de Setembro de 2019 às 18:04

Assembleia tem Programa de Aposentadoria Incentivada Crédito: Marcelo Prest
Por meio de decreto publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (06), o governador Renato Casagrande (PSB) autorizou a abertura de crédito suplementar para a Assembleia Legislativa no valor de R$ 7 milhões. A maior parte do recurso, R$ 5 milhões, será usada para complementar o pagamento de aposentadorias.
Todo o dinheiro já era da Assembleia, proveniente do superávit - um saldo do dinheiro que o Poder recebeu do Executivo em 2018. O que o Legislativo fez foi pedir ao governo para remanejar a quantia e, assim, poder dar outra finalidade ao recurso. O aval do governo do Estado é necessário.
> Casagrande autoriza R$ 2,5 milhões extras para TJES pagar pessoal
"Não houve aumento com despesa de pessoal. O recurso será usado para pagamento de contribuição previdenciária complementar, em decorrência do Programa de Aposentadoria Incentivada (PAI)", informou o Legislativo, por nota. Os outros R$ 2 milhões serão usados em "projetos previstos e já em andamento".
> Governo prepara compra de megatelão novo para sala de decisões
De autoria da Mesa Diretora da Assembleia, o programa foi aprovado pelos deputados estaduais em plenário ainda em dezembro de 2018. Apesar dos R$ 5 milhões necessários agora para complementar as aposentadorias, a Assembleia garante que a medida trará uma economia geral de R$ 36 milhões neste ano de 2019.
Na época da apresentação e votação do plano para incentivar aposentadorias, o Legislativo previa uma despesa de R$ 4,7 milhões para pagar indenizações dos servidores que aderissem ao plano. A Assembleia anunciou que, com a estratégia, geraria economia e ainda "oxigenaria" o funcionalismo. O Poder pretende abrir concurso.

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