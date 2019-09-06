Casagrande autoriza R$ 5 milhões para aposentadorias na Assembleia

Por meio de decreto publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (06), o governador Renato Casagrande (PSB) autorizou a abertura de crédito suplementar para a Assembleia Legislativa no valor de R$ 7 milhões. A maior parte do recurso, R$ 5 milhões, será usada para complementar o pagamento de aposentadorias.
Todo o dinheiro já era da Assembleia, proveniente do superávit - um saldo do dinheiro que o Poder recebeu do Executivo em 2018. O que o Legislativo fez foi pedir ao governo para remanejar a quantia e, assim, poder dar outra finalidade ao recurso. O aval do governo do Estado é necessário.
"Não houve aumento com despesa de pessoal. O recurso será usado para pagamento de contribuição previdenciária complementar, em decorrência do Programa de Aposentadoria Incentivada (PAI)", informou o Legislativo, por nota. Os outros R$ 2 milhões serão usados em "projetos previstos e já em andamento".
De autoria da Mesa Diretora da Assembleia, o programa foi aprovado pelos deputados estaduais em plenário ainda em dezembro de 2018. Apesar dos R$ 5 milhões necessários agora para complementar as aposentadorias, a Assembleia garante que a medida trará uma economia geral de R$ 36 milhões neste ano de 2019.
Na época da apresentação e votação do plano para incentivar aposentadorias, o Legislativo previa uma despesa de R$ 4,7 milhões para pagar indenizações dos servidores que aderissem ao plano. A Assembleia anunciou que, com a estratégia, geraria economia e ainda "oxigenaria" o funcionalismo. O Poder pretende abrir concurso.