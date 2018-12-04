Casagrande anuncia presidentes do Banestes, Bandes e Cesan

O governador eleito Renato Casagrande, juntamente com sua vice Jacqueline Moraes, anunciou novos nomes que irão compor o governo Crédito: Letícia Gonçalves

O governador Renato Casagrande anunciou na tarde desta terça-feira mais três nomes que irão compor sua futura equipe de governo. O economista Vasco Cunha Gonçalves vai presidir o Banestes enquanto Angelo Baptista, que já integrava a equipe de transição, irá comandar o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes).

Para o comando da Cesan, o escolhido é Alcio de Araújo, ex-secretário de Gestão e Recursos Humanos na primeira gestão de Casagrande e secretário de Projetos Especiais e Ações Metropolitanas.

Após anunciar os comandantes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Casa Militar, Casagrande escolheu o coronel Alexandre dos Santos Cerqueira como comandante geral do Corpo de Bombeiros, que atualmente exerce a função de coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil.

Para a Secretaria de Cultura, o escolhido é o artista e produtor cultural Fabrício Noronha.

OS NOMES

Fabricio Noronha  Secretário de Cultura

Tem 34 anos, é artista e produtor cultural. Graduado em Artes Plásticas pela Universidade Federal do Espírito Santo. Desenvolve, ao longo dos últimos 10 anos projetos e produtos em todo o território nacional, na área de tecnologia educação e cultura - dialogando com coletivos de arte, artistas, pesquisadores, institutos culturais e universidades. Como idealizador e coordenador de projetos culturais, trabalhou de maneira recorrente com Fundação ltaú Social, Instituto Unibanco, Fundação Vale, Itaú Cultural, FLUP, OAB, Médicos Sem Fronteiras, entre outros. É diretor do premiado Fábrica Lab, maior festival de artes integradas do Espírito Santo. Em 2012. coordenou a Estação Porto, extinto espaço cultural da Prefeitura de Vitória. onde realizou uma intensa agenda de eventos que lhe levou a indicação de "Capixaba do Ano" do concurso de A Gazeta. Foi um dos criadores. do Cine Falcatrua  onde realizou curadoria de diversos eventos de arte e cultura livre no Brasil e no exterior.

Angelo Baptista  Presidente do Bandes

Tem 54 anos. é Economista formado pela UERJ. Tem 30 anos de carreira profissional, sendo 20 na área de logística. Foi presidente das seguintes empresas: CODESA, Porto do Itaqui, Ferrovia Transnordestina; e diretor da Rumo Logística e da Brado Logística. Atualmente é consultor.

Vasco Cunha Gonçalves  Presidente do Banestes

Tem 49 anos, é formado na UNEB em Administração com habilitação em Comércio Exterior. Pós-graduado em Finanças pelo IBMEC. Atualmente é diretor presidente do Banco de Brasilia S.A. Possui cursos de especialização em Gestão de risco operacional; Desenvolvimento de Competências de Liderança e Administração de Conflitos; Formação em Mercado Financeiro, Matemática Financeira, Análise de crédito, Planejamento Estratégico, entre outros. Foi operador de Mercado e Gerente da Mesa de Operações do Banco de Brasília. Foi diretor Financeiro da Empresa Regius, foi Gerente de Negócios e relacionamento com, o mercado na empresa BRB. É Presidente do Conselho de Administração da empresa Cartão BRB S A Foi superintendente no BRB de recuperação de crédito, de governo financeiro e atuou na controladoria.

Alcio de Araújo  Presidente da Cesan

Aos 65 anos, é formado em Administração e Ciências Econômicas. Atualmente é membro do conselho de Administração do Grupo SEI. Trabalhou na Nestlé Brasil por 35 anos, desenvolvendo as seguintes funções: consultor na área de recursos humanos e gestão de pessoas; gerente executivo de recursos humanos e relações institucionais da Chocolates Garoto; gerente de remuneração e benefícios, gerente de relações trabalhistas e sindicais; auditor e analista contábil. No primeiro governo Casagrande foi secretário de Gestão e recursos humanos e secretário de projetos especiais e ações metropolitanas.

Coronel Cerqueira  Comandante Geral do Corpo de Bombeiros

Coronel Alexandre dos Santos Cerqueira, 47 anos, casado. Graduado em administração e direito na Ufes, especialista em administração pública na UGF, mestre em administração na Ufes e doutorando em administração na Ufes. Concluiu o Curso de Formação de Oficiais em 1° lugar, no ano de 1993. Possui cursos de Mergulho, Salvamento em Alturas; Busca em Estruturas Colapsadas, além dos cursos de Busca e Resgate no Japão e Salvamento com Embarcações em Portugal. Comandou a Cia de Busca e Salvamento, 3° BBM em Cachoeiro de Itapemirim e o 1° BBM em Vitória Chefiou o Centro de Atividades Técnicas, onde coordenou a construção do novo Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico e a implantação do Sistema Integrado de Atividades Técnicas. Atuou como Diretor de Pessoal, Orçamento e Finanças. Atualmente exerce a função de Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil.

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NOMES JÁ ANUNCIADOS

Polícia Militar

Coronel Moacir Leonardo Vieira Barreto Mendonça

Polícia Civil

José Darcy Arruda

Casa Militar

Coronel Jocarly Martins de Aguiar Junior

Recursos Humanos

Lenise Loureiro (PPS)

Chefia de gabinete

Valésia Perozini (PSB)

Segurança

Roberto Sá

Educação

Vitor De Angelo

Governo

Tyago Hoffmann (PSB)

Planejamento

Álvaro Duboc

Justiça

Luiz Carlos Cruz

Fazenda

Rogelio Pegoretti (PSB)

Casa Civil

Davi Diniz (PPS)

Transportes e Obras Públicas

Fábio Damasceno (PSB)

Comunicação

Flavia Mignoni

Direitos Humanos

Nara Borgo

Procuradoria-Geral do Estado

Rodrigo de Paula

Instituto Jones dos Santos Neves

Luiz Paulo Vellozo Lucas (PPS)

Departamento de Estradas de Rodagem

Luiz Carlos Maretto (PSB)