Casagrande anuncia os últimos nomes para o governo; veja lista

Casagrande anunciou, também, na manhã desta sexta-feira (28), os dirigentes de diversas autarquias como os responsáveis por Detran, Incaper, Procon, Ceasa, entre outros. Confira a lista completa:

- Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social: Bruno Lamas

Bruno Lamas, 41 anos, é formado em Administração, com pós-graduação em Gestão Pública. Foi vereador no município da Serra por três vezes. Atualmente é deputado estadual e foi reeleito para mais um mandato, nas eleições deste ano. Preside a Frente Parlamentar da Micro e Pequena empresa e é autor da lei que concede gratuidade nos ônibus municipais aos idosos, menores que cinco anos e deficientes.

- Diretor Presidente do Detran: Givaldo Vieira

Givaldo Vieira tem 49 anos e é formado em Direito pela UFES. Foi vereador pelo município da Serra, secretário municipal de Assistência Social, deputado estadual e vice-governador do Estado. Atualmente é deputado federal.

- Diretor Presidente do Incaper: Antônio Carlos Machado

Antônio Carlos Machado, 54 anos, é técnico em agropecuária e graduado em Administração. Trabalhou na Emater por nove anos. Foi prefeito de Pinheiros por duas vezes. Também foi vice-prefeito, vereador e secretário de Agricultura do município.Presidiu o consorcio ProdNorte por dois mandatos.

- Presidente Executivo do IPAJM: Marçal

José Elias do Nascimento Marçal, 60 anos, é advogado há 29 anos. Pós-graduado em Regime Próprio da Previdência Social e em Direito Público com ênfase em Gestão Pública, foipresidente do IPAJM em nosso primeiro Governo. Também atuou com controlador interno geral da Câmara de Vitória, em 2015 e 2016.

- Diretora Presidente da Esesp: Nelci Gazzoni

Nelci Gazzoni é formada em Pedagogia e pós-graduada em Planejamento Educacional. Atualmente é secretária de Educação da Serra.

- Diretor Presidente da RTV: Igor Pontini

Igor Pontini Mesquita tem 37 anos. É formado em Publicidade e Propaganda pela UFES. Graduado em Cinema em Barcelona, na Espanha, é produtor audiovisual e diretor de fotografia. Foi professor no curso de Rádio e TV na Escola Vasco Coutinho.

- Diretor Presidente do Idaf: Mário Louzada

Mario Louzada tem 51 anos. Formado em Gestão Ambiental, é especialista em Licenciamento Ambiental e Gestão Pública. No primeiro governo de Casagrande foi gerente de Qualidade Ambiental no IEMA. Foi também superintendente do Ibama em 2016 e secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Cachoeiro de Itapemirim. É vice-presidente da Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente.

- Presidente do Procon: Lana Lages

Lana Lages, 49 anos, é formada em Direito pela UFES e pós-graduada em Direito Penal, Processo Penal e em Segurança Pública. É delegada de policia há 20 anos. Foi coordenadora do NUROC e gerente de inteligência da SESP. Atualmente é superintendente de Apoio Logístico e Engenharia da Policia Civil.

- Presidente da Ceasa: Carlos Rafael

Carlos Roberto Rafael, 62 anos. Advogado há 35 anos, trabalhou na área comercial de grandes empresas como a Nestle e Volkswagen. É produtor rural desde 1979 e fundador da Cooperativa de Produção de Cristal do Norte, em Pedro Canário. Foi secretário de Saúde de Cariacica, subsecretário de Serviços Urbanos de Vitória e diretor geral da Suppin.

- Diretor Presidente da Prodest: Tasso Lugon

Tasso de Macedo Lugon tem 46 anos. É administrador e bacharel em Direito. Especialista em Tecnologia da Informação, foi secretário da área de TI do Tribunal de Justiça e gerente de TI no Ministério Público.

- Diretora Presidente do DIO: Madalena Santana

Madalena Santana Gomes, 55 anos. É pedagoga com mestrado em Politicas Públicas. Foi servidora pública do município da Serra por 32 anos, onde atuou como subsecretária de Defesa Social e secretária de Desenvolvimento Econômico. Também já foi vice-prefeita. Em Cariacica foi subsecretária do Trabalho

- Diretor Presidente da Aderes: Gavini

Alberto Farias Gavini Filho, 59 anos. Graduado em Administração. Especialista em Planejamento Estratégico. Possui MBA em Gestão em projetos e processos organizacionais. Pós-graduado em Ciências da Educação. Na primeira gestão Casagrande foi subsecretário e secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Trabalho.

OUTROS NOMES

Os nomes para as outras pastas já haviam sido anunciados na última segunda-feira (24).

- Agência Estadual de Recursos Hídricos: Fábio Ahnert;

- Agricultura: Paulo Foletto (PSB);

- Bandes: Angelo Baptista;

- Banestes: Vasco Cunha Gonçalves;

- Casa Civil: Davi Diniz (PPS);

- Casa Militar: Coronel Jocarly Aguiar;

- Cesan: Cael Linhalis;

- Ceturb: Raphael Trés;

- Chefia de Gabinete: Valésia Perosini (PSB);

- Ciência e Tecnologia: Cristina Engel;

- Comunicação: Flávia Mignoni;

- Controle e Transparência: Edmar Camata (PSB);

- Corpo de Bombeiros: Coronel Cerqueira;

- Cultura: Fabrício Noronha;

- Desenvolvimento: Heber Resende;

- Desenvolvimento urbano: Marcos Vicente (PP);

- Direitos Humanos: Nara Borgo;

- Educação: Vitor Amorim de Angelo;

- Esportes: Marcelo Santos (PDT);

- Fapes: Denio Rabelo Arantes;

- Fazenda: Rogélio Pegoretti (PSB);

- Polícia Militar: Coronel Moacir Mendonça;

- Polícia Civil: Darcy Arruda;

- Gestão e Recursos Humanos: Lenise Loureiro (PPS);

- Governo: Tyago Hoffmann (PSB);

- Iema: Alaimar Fiúza;

- Instituto Jones Santos Neves: Luiz Paulo Vollozo Lucas (PPS);

- Justiça: Luiz Carlos Cruz;

- Meio Ambiente: Fabrício Machado (PV);

- Planejamento: Álvaro Duboc;