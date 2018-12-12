Casagrande anuncia mais dois nomes da equipe de governo

Edmar Camata e Renato Casagrande Crédito: Raphael Marques/Divulgação

antecipada pela coluna Vitor Vogas. O governador eleito Renato Casagrande (PSB) anunciou, nesta terça-feira (11), mais dois nomes que vão compor a equipe de governo a partir do ano que vem. O policial rodoviário federal Edmar Camata (PSB), que disputou, em outubro, uma cadeira na Câmara Federal, mas não foi eleito, será o titular da pasta de Controle e Transparência (Secont), área na qual já milita. A informação foi

O diretor-presidente do instituto foi anunciado anteriormente, será o ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas (PPS). "Eduarda e Luiz Paulo têm toda capacidade para fazer o que queremos que o Instituto faça. Queremos um trabalho de planejamento, de produção de conteúdo para políticas publicas, de medir políticas públicas, de trazer para discussões temas importantes para o debate junto a sociedade capixaba", disse o governador eleito. Já a economista Eduarda La Rocque será diretora técnica do Instituto Jones Santos Neves.. "Eduarda e Luiz Paulo têm toda capacidade para fazer o que queremos que o Instituto faça. Queremos um trabalho de planejamento, de produção de conteúdo para políticas publicas, de medir políticas públicas, de trazer para discussões temas importantes para o debate junto a sociedade capixaba", disse o governador eleito.

Quanto à Transparência, Casagrande afirmou o seguinte: "Um dos pilares do nosso programa de governo é a transparência como um instrumento para que a gente possa ter uma gestão ética e decente. Durante nosso primeiro governo, conseguimos o primeiro lugar no Brasil em transparência, numa medição feita pela ONG Contas Abertas. Queremos avançar na transparência porque de fato considero que dar notícia e publicidade aos atos do governo é a forma que temos de fazer controle da administração pública".

Durante a campanha e já após ser eleito, o socialista se comprometeu, por exemplo, a abrir os dados sobre incentivos fiscais concedidos a empresas no Estado. Para isso, ele terá que aprovar, na Assembleia Legislativa, uma mudança na Constituição Estadual. O governador eleito também havia dito que dará maior transparência a dados sobre a segurança pública.

QUEM SÃO

Eduarda La Rocque, 49 anos, economista. Foi secretária da Fazenda da prefeitura do Rio de Janeiro de 2009 a 2012. Foi presidente do Instituto Municipal Pereira Passos. Atuou por mais de 12 anos no mercado de capitais. Foi presidente da comissão de riscos do IBGC e Febraban.

Edmar Moreira Camata, 37 anos, é formado em Direito pela UFES. Tem especialização em Gestão Pública. É policial rodoviário federal há 12 anos. Foi secretário-geral da ONG Transparência Capixaba por quatro anos.