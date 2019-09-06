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Vantagem indevida

Carteirada é abuso de autoridade, reforça lei sancionada por Bolsonaro

Outros 19 itens do projeto aprovado pelo Congresso, no entanto, foram vetados
Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

05 set 2019 às 21:56

Publicado em 05 de Setembro de 2019 às 21:56

Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Isac Nóbrega/PR
Dar carteirada é abuso de autoridade. O trecho do projeto de lei que trata do tema, aprovado pelo Congresso, foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) nesta quinta-feira (05).
O texto estabelece pena de detenção de seis meses a dois anos e multa a "quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido".
> Bolsonaro sanciona Lei de Abuso de Autoridade com 19 vetos
O advogado Ludgero Liberato, que atua na área criminal, lembra que a carteirada já estava criminalizada, mas de uma forma mais difícil de enquadrar o agente.
"Esse é um dos pontos positivos do projeto. (A carteirada) Já era enquadrada como abuso, mas nem em todos os casos você conseguia a condenação porque a jurisprudência dizia que o dolo (a intenção) tinha que ser muito clara. Era preciso estar explícito que a pessoa queria usar o cargo para obter beneficio. Esse crime (como descrito na lei agora) diminui as discussões existentes", pondera.  
Presidente do Sindicato dos Policiais Federais no Espírito Santo, Marcus Firme também avalia que a sanção desse item foi positiva. "Isso configura crime. É um abuso de autoridade quando se faz isso, só positivou aquilo que já vem sendo tratado com algo ilegal. Isso é interessante, sim".
O texto ainda gera preocupações em algumas categorias e membros de instituições. O presidente da Associação Espírito-Santense do Ministério Público, Pedro Ivo de Sousa, destaca o trecho que considera abuso instaurar procedimento investigatório sem indício da prática de crime e o que fala em "estender injustificadamente a investigação" como "tipos abertos", ou seja, sujeitos a interpretação subjetiva. Eles ganharam o aval de Bolsonaro.
O presidente vetou, por outro lado, a punição a quem algemar presos quando não houver resistência à prisão e aos responsáveis por prisões manifestamente incabíveis. Ao todo, 19 pontos ficaram barrados. Mas a história ainda não chegou ao fim. O Congresso pode derrubar os vetos. E ações podem ser apresentadas à Justiça para contestar alguns dos termos sancionados. 
 

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