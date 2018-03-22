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Pedido da tribuna

Cármen nega pedido para julgar ações sobre prisões em 2ª instância

Pedido foi feito da tribuna pelo advogado Técio Lins e Silva, do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB)

Publicado em 22 de Março de 2018 às 00:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 00:03
Cármen Lúcia explicou que negou porque publica a pauta com antecedência, mas não descartou que possa em algum momento pautar as ações Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil
No último momento da sessão plenária desta quarta-feira (21), a ministra Cármen Lúcia rejeitou um pedido feito da tribuna pelo advogado Técio Lins e Silva, do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), que buscava o agendamento das ações que tratam da prisão em segunda instância.
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A presidente havia anunciado no início da sessão que o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula acontecerá nesta quinta-feira, 22, mas não informou data para a análise das duas Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) de autoria da OAB e do Partido Ecológico Nacional, que são mais amplas e, quando julgadas, poderão alterar ou manter a jurisprudência do Supremo.
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O advogado afirmou que o pedido foi feito em nome das 11 entidades que fazem parte das ADCs. "É uma matéria tão importante quanto o habeas corpus, o controle concentrado, uma matéria que versa sobre liberdade. Apelo é que em nome das instituições será possível amanhã ou em algum momento ser submetido ao julgamento da corte uma matéria que comove o país", disse.
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Cármen Lúcia explicou que negou porque publica a pauta com antecedência, mas não descartou que possa em algum momento pautar as ações. "Vou indeferir e vou dizer por quê. A pauta está publicada, e eu tenho objetivamente, com base no regimento interno, pautado previamente as ações", disse. "Avaliarei oportunamente, levarei em consideração (a manifestação), porém não tarei amanhã para a pauta", disse.
REUNIÃO CANCELADA
Marcada na noite da segunda-feira, para a noite desta quarta-feira (21), a reunião administrativa do Supremo Tribunal Federal foi cancelada. O motivo informado pelo tribunal foi "conflito de agendas de ministros". O encontro seria para tratar de assuntos burocráticos do tribunal, mas na sessão plenária o ministro Gilmar Mendes disse que a reunião administrativa poderia ser um momento oportuno para se discutir o mecanismo de pautar julgamentos no tribunal, que depende do presidente.

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