Carlos Bolsonaro acusa Instagram de esconder curtidas para manipular

Para ele, o intuito é barrar o crescimento dos que pensam de forma independente

Folha Press

Publicado em 18 de julho de 2019 às 12:05

 - Atualizado há 6 anos

Carlos Bolsonaro acusa Instagram de esconder curtidas para manipular Crédito: Youtube

O Instagram passou a testar uma nova funcionalidade nesta quarta (17), que esconde o número de curtidas de cada foto na rede social. Somente o proprietário da conta poderá ver suas estatísticas.

A iniciativa, segundo a empresa, é uma estratégia de combate ao bullying e à competitividade gerada pelas métricas na rede social.

"Iniciamos esse teste porque queremos que os seguidores se concentrem mais nas fotos e vídeos que são compartilhados do que na quantidade de curtidas que recebem", afirma o grupo em comunicado.

A medida vem na esteira de uma discussão global sobre vício em redes sociais e smartphones, que tem pressionado desenvolvedores a apresentarem soluções ao problema. O Instagram já havia testado a função em maio deste ano, no Canadá.

Pelo Twitter, o vereador no Rio Carlos Bolsonaro -considerado mentor das redes sociais do seu pai, o presidente Jair Bolsonaro (PSL)- criticou a medida e disse que a empresa tem o intuito de "barrar o crescimento dos que pensam de forma independente".

Bolsonaro ainda afirmou que o Instagram, ao usar o combate ao bullying como justificativa, segue a "cartilha ideológica progressista" e tenta manipular informação.

A assessoria da rede reforçou as informações do comunicado e não quis comentar diretamente as declarações.

