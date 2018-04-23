Capixabas fazem vaquinha para visitar local onde Lula está preso

Perly Cipriano em ato pró-Lula, em Vitória: "É o preso político que tem o maior número de pessoas que se solidarizaram no mundo" Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Militantes do PT, sindicalistas, estudantes e membros de outros movimentos sociais no Espírito Santo estão organizando uma caravana para prestar solidariedade ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com o secretário de mobilização do PT, Perly Cipriano, ao menos 200 pessoas já manifestaram interesse em participar do grupo que irá acampar em Curitiba, a cerca de 15 minutos da carceragem da Superintendência da Polícia Federal no Paraná, onde Lula está preso.

Estamos fazendo uma vaquinha para bancar essa missão. Cada um irá desembolsar R$ 300 pelo transporte e, lá, todos vão bancar individualmente suas despesas. A ideia é viabilizar a ida dos que não podem pagar com a vaquinha. Estamos conversando com pessoas do PT, do PCdoB, do PSOL, do PDT e do PSB também. Já teve um grupo que saiu no último sábado, alguns vão sair daqui de maneira independente, mas o volume maior deve viajar no dia 5, saindo aqui de Vitória, conta.

Lideranças da Central Única dos Trabalhadores (CUT) também estão organizando um ônibus para apoiar Lula. O presidente estadual da entidade, Jasseir Fernandes, explica que o objetivo é mostrar que o petista é um preso político e que o povo brasileiro vai lutar por Lula.

É um recado de que a luta continua e que Lula é um projeto social, uma ideia construída por todos os trabalhadores. As provas apresentadas por esse Judiciário corrupto são forjadas, o MST entrou no tal triplex e mostrou que não há reforma nenhuma, como acusou o Ministério Público Federal. Enquanto Lula está preso, há pelo menos 20 políticos condenados por crimes mais graves que continuam soltos, reclama o sindicalista.

Ele reforça que os custos da viagem não serão pagos pela CUT e que outros movimentos campesinos, como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) e o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), também estarão presentes.

Vamos partir daqui entre o dia 6 e 10 de maio. Queremos ficar ao menos uma semana lá, demonstrando nosso apoio, diz.

ACAMPAMENTO

O local de concentração dos manifestantes pró-Lula fica a aproximadamente 750 metros da sede da PF, em Curitiba. Ao menos dois lotes foram alugados para abrigar as barracas dos militantes. Lá a gente faz uma programação de palestras e debates sobre o panorama político do país e o futuro do Brasil nestas eleições. Eu, mesmo com 75 anos, serei um dos que vão acampar por Lula, diz Perly.