Candidato ao Senado pelo Psol vai à Justiça após ameaças no ES

Gilberto Campos (PSOL) vai à Justiça após ataques e ameaças em rede social no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira / Reprodução rede social

O candidato ao Senado no Espírito Santo pelo PSOL, Gilberto Campos, vai entrar na Justiça, após ataques e ameaças feitas em publicações dele nas redes sociais. Nesta semana, o candidato registrou dois boletins de ocorrência na 1ª Delegacia Regional de Vitória.

“Tem crimes de difamação, calúnia, injúrias e vários ataques que eu recebo nas minhas redes sociais, de pessoas que se autodenominam bolsonaristas. Contra isso fui até a delegacia, e ainda existem crimes eleitorais, de fake news, que o Ministério Público vai cuidar”, afirmou à reportagem de A Gazeta nesta quinta-feira (22).

Gilberto Campos conta que em um dos ataques, um indivíduo comentou que o candidato ganharia um espeto no olho. “É uma situação muito delicada, que atinge o emocional da gente, o mental. Sou militante do movimento negro, um candidato de esquerda, então as pautas que estou levando incomodam a ala conservadora da política”, destaca.

"As pessoas se escondem atrás das redes sociais, fazem ataque e me desqualificam como pessoa" Gilberto Campos - Candidato no Espírito Santo ao Senado pelo PSOL

Na avaliação da advogada Juscilene Roberto, que faz a defesa de Gilberto Campos, ao citar o espeto no olho, o autor do comentário cometeu ameaça à integridade física do candidato. "O crime de ameaça é previsto no artigo 147 do Código Penal e consiste no ato de ameaçar alguém, por palavras, gestos ou outros meios, de lhe causar mal injusto e grave e, como punição, a lei determina detenção de um a seis meses ou multa", manifestou em nota.

"Estou aguardando os dois protocolos das duas ações e estamos terminando uma ação de injúria racial para realizar o protocolo amanhã", afirmou.

POLÍCIA CIVIL INVESTIGA

Em nota, a Polícia Civil afirmou que a vítima registrou, nesta quinta-feira (22), dois boletins de ocorrência, um por ameaça e outro por injúria, na 1ª Delegacia Regional de Vitória. "Os casos serão investigados por meio do 5º Distrito de Polícia de Vitória, que atende a região de Jardim Camburi, para apuração e diligências que o fato requer", diz o texto.

"Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", finaliza a nota.