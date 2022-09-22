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Eleições 2022

Candidato ao Senado pelo Psol vai à Justiça após ameaças no ES

Gilberto Campos registrou dois boletins de ocorrência na Polícia Civil após ataques recebidos em redes sociais
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

22 set 2022 às 17:31

Publicado em 22 de Setembro de 2022 às 17:31

Gilberto Campos (PSOL) vai à Justiça após ataques e ameaças em rede social no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira / Reprodução rede social 
O candidato ao Senado no Espírito Santo pelo PSOL, Gilberto Campos, vai entrar na Justiça, após ataques e ameaças feitas em publicações dele nas redes sociais. Nesta semana, o candidato registrou dois boletins de ocorrência na 1ª Delegacia Regional de Vitória.
“Tem crimes de difamação, calúnia, injúrias e vários ataques que eu recebo nas minhas redes sociais, de pessoas que se autodenominam bolsonaristas. Contra isso fui até a delegacia, e ainda existem crimes eleitorais, de fake news, que o Ministério Público vai cuidar”, afirmou à reportagem de A Gazeta nesta quinta-feira (22).
Gilberto Campos conta que em um dos ataques, um indivíduo comentou que o candidato ganharia um espeto no olho. “É uma situação muito delicada, que atinge o emocional da gente, o mental. Sou militante do movimento negro, um candidato de esquerda, então as pautas que estou levando incomodam a ala conservadora da política”, destaca.
"As pessoas se escondem atrás das redes sociais, fazem ataque e me desqualificam como pessoa"
Gilberto Campos - Candidato no Espírito Santo ao Senado pelo PSOL
Na avaliação da advogada Juscilene Roberto, que faz a defesa de Gilberto Campos, ao citar o espeto no olho, o autor do comentário cometeu ameaça à integridade física do candidato. "O crime de ameaça é previsto no artigo 147 do Código Penal e consiste no ato de ameaçar alguém, por palavras, gestos ou outros meios, de lhe causar mal injusto e grave e, como punição, a lei determina detenção de um a seis meses ou multa", manifestou em nota.
"Estou aguardando os dois protocolos das duas ações e estamos terminando uma ação de injúria racial para realizar o protocolo amanhã", afirmou. 

POLÍCIA CIVIL INVESTIGA

Em nota, a Polícia Civil afirmou que a vítima registrou, nesta quinta-feira (22), dois boletins de ocorrência, um por ameaça e outro por injúria, na 1ª Delegacia Regional de Vitória. "Os casos serão investigados por meio do 5º Distrito de Polícia de Vitória, que atende a região de Jardim Camburi, para apuração e diligências que o fato requer", diz o texto.
"Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", finaliza a nota. 
Candidato ao Senado pelo Psol vai à Justiça após ameaças no ES

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