Candidato a vereador transforma votos em novas árvores em Colatina

Apesar de não ter sido eleito vereador em Colatina, o estudante de Arquitetura e Urbanismo João Marcos Cunha Filho (Rede) decidiu trabalhar pela cidade. Nos próximos quatro anos, ele está disposto a converter os 873 votos que recebeu na sua primeira disputa eleitoral em mudas de árvores que pretende plantar na cidade.

O estudante conta que teve a ideia durante a campanha, e que pretendia executá-la ganhando ou perdendo. De acordo com João Marcos, a ideia de plantar as árvores representando o número de votos obtidos é uma forma de dar seguimento aos projetos de campanha.

Minhas principais propostas eram sobre o reflorestamento, a sustentabilidade e a preservação das nascentes. Por isso, logo após o resultado no dia 2 de outubro eu tornei público que faria isso mesmo não tendo ganhado, explica.

Aos 24 anos, João Marcos é filiado à Rede Sustentabilidade desde a fundação do partido. Para ele, a iniciativa do plantio é pioneira. Várias pessoas já copiaram a ideia, diz.

CRITÉRIO

Segundo o estudante, a prioridade será plantar espécies nativas da Mata Atlântica em regiões de nascentes, morros que sofrem erosão, e nas ruas da cidade. Ele pretende obter as mudas através de doações e de produção própria. O objetivo é plantar em média 220 mudas por ano.

Até agora, já foram plantadas 21 mudas das espécies Pata-de-Vaca, Paineira rosa e Ipê-amarelo em morros de Colatina. O estudante afirmou que irá pedir orientações a profissionais do Ifes e do Instituto Terra para auxiliá-lo no reflorestamento das áreas degradadas.

João Marcos foi o 15º mais votado entre os candidatos do município, que tem 15 cadeiras na Câmara Municipal. A coligação da qual o estudante fazia parte conquistou duas vagas na Casa. O estudante ficou na primeira suplência da coligação.

PLANEJAMENTO

De acordo com o engenheiro agrônomo e professor do Ifes de Santa Teresa, Robson Celestino Meireles, é preciso haver uma preparação para o plantio das novas árvores, levando em conta as particularidades de cada espécie, do solo e das condições climáticas. Para ele, a iniciativa é positiva, mas deve-se mapear e planejar os locais com atenção.