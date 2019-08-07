Home
Cancelada a audiência na Câmara sobre liberação de agrotóxicos no País

O cancelamento foi adotado em virtude da votação da reforma da Previdência

Agência Estado

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 14:06

Uso de agrotóxico no campo Crédito: Divulgação

A audiência na Câmara dos Deputados que discutiria nesta quarta-feira (7), a liberação de agrotóxicos no País foi cancelada. Organizada a pedido do deputado Ivan Valente (PSOL-SP), a reunião contaria com a presença dos ministros Luiz Henrique Mandetta (Saúde) e Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento).

O cancelamento foi adotado em virtude da votação da reforma da Previdência.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, havia solicitado a suspensão de todas as reuniões deliberativas.

Em tese, a audiência poderia ser realizada, mas a ministra da Agricultura se licenciou do cargo para participar da votação da Previdência nesta quarta.

