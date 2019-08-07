Cancelada a audiência na Câmara sobre liberação de agrotóxicos no País

Uso de agrotóxico no campo Crédito: Divulgação

A audiência na Câmara dos Deputados que discutiria nesta quarta-feira (7), a liberação de agrotóxicos no País foi cancelada. Organizada a pedido do deputado Ivan Valente (PSOL-SP), a reunião contaria com a presença dos ministros Luiz Henrique Mandetta (Saúde) e Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento).

O cancelamento foi adotado em virtude da votação da reforma da Previdência.

Rodrigo Maia, havia solicitado a suspensão de todas as reuniões deliberativas. O presidente da Câmara,, havia solicitado a suspensão de todas as reuniões deliberativas.