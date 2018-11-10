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Campanha online já tem mais de 2 milhões contra aumento do Supremo

Partido Novo, que pede ao presidente Temer veto aos 16,38% para ministros da Corte Máxima, abriu um abaixo-assinado virtual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2018 às 13:10

Publicado em 10 de Novembro de 2018 às 13:10

Ministros do Supremo Tribunal Federal Crédito: Nelson Jr./SCO/STF
Uma campanha online contra o reajuste de 16,38% no salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal já conta com mais de 2 milhões de assinaturas. A iniciativa foi feita pelo Partido Novo, que também peticionou o presidente Michel Temer contra o aumento.
Segundo a legenda, o reajuste causa enorme impacto fiscal em todos os Estados brasileiros, devido a alteração do teto de salários do funcionalismo público. Se sancionado o projeto de lei que prevê o aumento, a remuneração dos ministros passará de R$ 33,7 mil para R$ 39,2 mil mensais.
Cálculos feitos por consultorias da Câmara dos Deputados e do Senado apontam que o chamado efeito cascata causado pela expansão do teto do funcionalismo público pode custar cerca de R$ 4,1 bilhões. Estados que enfrentam crises financeiras, como o Rio de Janeiro e Minas Gerais, poderão sofrer para cobrir o aumento na folha de pagamento dos servidores.
O NOVO sustenta que o chefe do Poder Executivo não pode aumentar a despesa com os servidores faltando menos de 180 dias para término de seu mandato, conforme dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal, afirma o partido.
A campanha online, que até o fim da noite desta sexta-feira, 9, contava com 2.273.834 assinaturas, foi anexada à petição encaminhada ao Planalto. A meta do partido é atingir a meta de 3 milhões.

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