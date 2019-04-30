Câmara faz sessão no feriado e abre investigações contra Audifax

Audifax Barcelos Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ

Câmara da Serra aprovou, nesta segunda-feira (29), a abertura de mais duas comissões processantes contra o prefeito da cidade, Audifax Barcelos (pleno feriado, dia sem expediente na prefeitura, é mais um capítulo da guerra na política da cidade. aprovou, nesta segunda-feira (29), a abertura de mais duas comissões processantes contra o prefeito da cidade, Rede ). A reunião, realizada em, dia sem expediente na prefeitura, é mais um capítulo da

Ambas as comissões foram autorizadas por dois projetos de resolução, aprovados por 14 votos a seis. Os favoráveis foram os proponentes. Segundo os textos, serão apurados possíveis atos de improbidade administrativa relacionados à condução financeira do município.

Os grupos têm prazo de 60 dias para funcionar e podem concluir pelo impeachment do prefeito. Hoje, há quatro comissões processantes abertas contra Audifax. A oposição pretende abrir oito. Elas são baseadas em denúncia feita por um ex-comissionado da prefeitura.

A decisão, em um segundo momento, foi revista. A Justiça chegou a barrar o desmembramento da denúncia e suspender a tramitação da apuração da Câmara.

Uma das comissões aberta nesta segunda fala em apurar "ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas no demonstrativo do superávit/déficit financeiro". A outra, em "déficit financeiro evidenciando desequilíbrio das contas públicas". Ambas são referentes ao exercício financeiro de 2016.

Procurada para comentar as decisões da Câmara, a prefeitura informou apenas que não recebeu nenhuma notificação.