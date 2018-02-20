Câmara e Senado querem aproveitar intervenção para votar 'pacote da segurança'

Atropelados pela decisão do presidente Michel Temer de decretar uma intervenção federal no Rio, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), não querem perder o protagonismo de eventuais mudanças na legislação para o combate ao crime organizado. Com 75% da população do Estado apoiando a iniciativa do governo federal (segundo uma pesquisa divulgada pela empresa Ideia Big Data), os dois acertaram votar um pacote de medidas de segurança que está em tramitação no Congresso.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ): projetos Crédito: ANDRE DUSEK/AE/Arquivo

Maia pretende discutir nesta terça-feira (20), na reunião de líderes da Câmara, a tramitação de um anteprojeto que tem como objetivo coibir o tráfico de armas e drogas no país. O texto foi elaborado por uma comissão de juristas comandada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Ela foi criada pelo presidente da Casa há quatro meses, e a proposta deverá ser apresentada nos próximos dias.

No Senado, Eunício vai priorizar a votação de alterações no Código Penal, na Lei de Execuções Penais e em um projeto de construção de colônias agrícolas, onde presos de menor periculosidade trabalhariam para ajudar suas famílias.