Câmara de Vitória define data para eleição da nova Mesa Diretora

Duas chapas se inscreveram para disputar o comando da Mesa Diretora da Câmara Crédito: CMV | Divulgação

O presidente da Câmara de Vitória, Vinícius Simões (PPS), marcou para o dia 15 de agosto a data da eleição da nova Mesa Diretora do Legislativo municipal. A sessão que definirá o novo presidente, que vai ficar à frente da Casa entre 2019 e 2020, vai acontecer a partir das 16h. Simões escolheu o último dia do prazo previsto pelo regimento interno da Câmara.

Duas chapas concorrem ao pleito. Uma delas, que é considerada a chapa de aliados do prefeito Luciano Rezende (PPS), é encabeçada pelo vereador Leonil Dias (PPS) e conta com o apoio de seis outros vereadores, incluindo o até então oposicionista Max da Mata (PSDB).

A outra, que já tem a assinatura de oito vereadores, tem como candidato a presidente da Câmara o vereador Cleber Felix (PP). No dia da votação, nada impede que um parlamentar mude de lado e vote em uma chapa de que não faz parte.

O discurso de vereadores nesta segunda-feira (30) é de que não há conversas entre parlamentares ou tentativas de convencer um ou outro de trocar de lado. Enquanto as negociações da chapa dos governistas é liderada pelo ex-secretário municipal Fabrício Gandini (PPS), do outro lado, é o vereador Davi Esmael (PSB) quem conduz as conversas.

A convocação feita pelo presidente da Câmara de Vitória, Vinícius Simões (PPS), para a sessão em que será eleita a próxima Mesa Diretora, marcada para 15 de agosto Crédito: Documento oficial da Câmara Municipal de Vitória

REUNIÃO

A divisão da base aliada do prefeito Luciano Rezende, que tem o PSB como um dos principais partidos aliados, acendeu um sinal amarelo dentro do PPS. Aliados de primeira hora, o PPS já vinha encontrando dificuldade para aparar arestas na construção das coligações com os socialistas para as eleições deste ano.

No último domingo (29), a executiva estadual do partido reafirmou sua prioridade em estar "no círculo de alianças do ex-governador Renato Casagrande (PSB)", mas ressaltou que deverá "buscar outras alianças" caso tenha dificuldades na construção das coligações para deputados estaduais e federais.

LEITURAS POSSÍVEIS

Autor da convocação, o atual presidente da Câmara, Vinícius Simões, é do PPS, partido do prefeito, e está na chapa da situação, como candidato ao cargo de 2º secretário da Mesa. Ao convocar a eleição para o limite do prazo regimental, o aliado de Luciano Rezende permite duas conclusões possíveis:

1. O PPS vai usar até o limite do prazo para tentar reverter a derrota que hoje se vislumbra na eleição da Mesa. Com superioridade numérica mínima (8 a 7), a chapa encabeçada por Cleber Felix (PP) é favorita para vencer a eleição. Mas, para virar o jogo antes do apito final, basta ao grupo do prefeito conseguir convencer um dos oito membros da chapa adversária a mudar de lado. No momento, nenhum deles dá sinal de que pode ceder.

2. A eleição interna da Câmara vai se entrelaçar ainda mais com as definições dos partidos (PPS e PSB, sobretudo) nas eleições estaduais. Coincidência ou não, 15 de agosto é exatamente o último dia do prazo para registro das coligações e candidaturas a governador, senador, deputado estadual e deputado federal na Justiça Eleitoral.

VIRADA DE MESA?

Se não estiverem dispostos a aguardar até o dia 15 de agosto, os vereadores da chapa de Cleber Felix podem tentar uma manobra amparada pelo regimento interno. Em tese, podem submeter ao presidente um "requerimento de plenário", assinado pelos oito, pedindo a Simões que submeta ao plenário a proposta de realizar a eleição em outra data. Isso poderia ser feito em qualquer sessão plenária antes do dia 15.

COMO ESTÁ A DIVISÃO NA CÂMARA

Chapa encabeçada por Leonil Dias

Leonil Dias (PPS)

Presidente

Neuzinha Oliveira (PSDB)

1ª Secretária

Vinícius Simões (PPS)

2º Secretário

Wanderson Marinho (PSC)

3º Secretário

Denninho Silva (PPS)

1º Vice-presidente

Max da Mata (PSDB)

2º Vice-presidente

Fabrício Gandini (PPS)

3º Vice-presidente

Chapa encabeçada por Cleber Felix

Cleber Felix (PP)

Presidente

Sandro Parrini (PDT)

1ª Secretário

Dalton Neves (PTB)

2º Secretário

Nathan Medeiros (PSB)

3º Secretário

Davi Esmael (PSB)

1º Vice-presidente

Luiz Paulo Amorim (PV)

2º Vice-presidente

Roberto Martins (PTB)

3º Vice-presidente

Mazinho dos Anjos (PSD)

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