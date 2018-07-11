Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Câmara de SP demite servidor após 4 denúncias de assédio sexual

Investigação confirmou três das quatro acusações; vítimas são homens que prestam serviço terceirizado ao Legislativo municipal

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 21:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 21:12
Câmara Municipal [foto ilustrativa] Crédito: Gazeta Online
A Câmara Municipal de São Paulo demitiu um funcionário de um dos gabinetes de vereador da casa, cuja identidade não foi divulgada, após quatro denúncias de assédio sexual que ele teria praticado contra rapazes que prestam serviço por meio de empresas terceirizadas no Palácio Anchieta, sede do Legislativo municipal. Inquérito administrativo tocado pela Presidência da Câmara o condenou em três das acusações.
O funcionário, que era comissionado, ou seja, indicado político de um dos vereadores, havia pedido exoneração do cargo quando os inquéritos foram abertos, no ano passado. No entanto, decisão publicada no sábado (7) no Diário Oficial da Cidade, revogou a exoneração voluntária e a converteu em demissão a bem do serviço público. Na prática, a medida o impede de ocupar cargos dentro do serviço público municipal pelos próximos cinco anos.
As denúncias contra o servidor tiveram início após outro caso de assédio, cuja conclusão (também pela demissão do outro servidor) foi efetivada em março deste ano. Na primeira denúncia, funcionárias que fazer o serviço de limpeza da Câmara denunciaram terem sido assediadas por um funcionário contratado da Câmara, por regime CLT, que também foi demitido. A denúncia feita pelas moças incentivou o grupo de rapazes, que também eram assediados, a denunciar o assessor de vereador que também cometia esse tipo de crime na casa.
As vítimas também procuraram a Polícia Civil para denunciar as práticas de ambos os acusados. O Estado não conseguiu confirmar a identidade dos acusados, mantida em sigilo, nem das vítimas, citadas apenas por suas iniciais nos processos administrativos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados