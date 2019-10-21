Sul do ES

Câmara de Muniz Freire abre três comissões para investigar prefeito

Apurações das comissões processantes são feitas a partir de denúncias de falsidade ideológica, parcelamento de dívidas previdenciárias sem autorização legislativa e utilização indevida de recursos de royalties

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 21:13 - Atualizado há 6 anos

Câmara de Muniz Freire abriu três comissões processantes contra o prefeito Crédito: Divulgação

Três comissões processantes foram abertas, nesta segunda-feira (21), na Câmara Municipal de Muniz Freire, no Sul do Estado, contra o prefeito Carlos Brahim Bazzarella (Pros) por falsidade ideológica, parcelamento de dívidas previdenciárias sem autorização legislativa e utilização indevida de recursos de royalties estaduais.

Todas as comissões foram baseadas em denúncias feitas por uma servidora municipal, que também protocolou as representações no Ministério Público do Espírito Santo (MPES). As ações pedem, além da investigação, o afastamento do chefe do Executivo.

A primeira denúncia, sobre falsidade ideológica, foi recebida por unanimidade e a comissão processante foi formada pelos vereadores Edimar Chaves (PR), Flávio Vieira (PTN) e Zenilton Lopes (PSDB). A acusação é de que o prefeito teria inserido uma declaração falsa em requerimento de autorização para evento agropecuário, em setembro de 2019.

Sobre o uso irregular dos royalties estaduais, a denúncia também foi acatada por unanimidade. A comissão foi formada por Roberto Paulúcio (PP), Carlos Figueiredo (PSD) e o Sargento Wilson (PEN).

A última denúncia a ser lida foi sobre o parcelamento de dívida previdenciária Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sem a aprovação de uma lei autorizativa pela Câmara. Novamente foi recebida por unanimidade e a comissão contará com os vereadores Roberto Paulúcio (PP), Edson Libaino (PV) e Sargento Wilson (PEN). O afastamento do prefeito não foi aprovado em nenhuma das ações.

Poucas pessoas acompanharam a sessão que iniciou às 17h. Quem esteve presente justificou que a população não sabia destas votações porque os vereadores não divulgaram a ordem do dia.

As comissões têm o prazo de 90 dias para investigar e apresentar as conclusões apuradas. A reportagem tentou contato com a Câmara e com o presidente da Casa, vereador Gedelias de Souza (PEN), mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O prefeito, Carlos Brahim, afirmou que prefere não comentar as denúncias. "Ainda não chegou nada em minhas mãos. Não conheço o teor, então não posso dizer nada", disse.

Carlos Brahim Bazzarella é prefeito de Muniz Freire Crédito: Reprodução/Whatsapp

SAIBA MAIS SOBRE AS DENÚNCIAS

Falsidade Ideológica O prefeito municipal teria cometido o crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP) por ter inserido uma declaração falsa em requerimento de autorização para evento agropecuário com aglomeração de animais e usado documento falso (art. 304 do CP) para conseguir a autorização do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) para a realização da 2ª Copa de Marcha Sítio Vista Linda, em setembro de 2018

Uso irregular dos royalties estaduais O prefeito municipal teria utilizado indevidamente dinheiro do Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais, que são os repasses dos royalties estaduais. Os recursos teriam sido usados para a pagamento de despesas que não poderiam ser feitas com dinheiro deste fundo.

Parcelamento do INSS O prefeito municipal teria firmado um termo de confissão de dívida junto ao INSS para parcelar dívidas previdenciárias sem a autorização legislativa, sendo que deveria ter sido precedido de lei autorizativa para estabelecer as regras.

