Câmara de Linhares vai comprar TV e frigobar para vereadores

Câmara de Linhares Crédito: Raphael Verly | TV Gazeta

A Câmara de Vereadores de Linhares, na região Norte do Estado, realiza nesta sexta-feira (20) um pregão presencial para realizar a compra de itens como televisão de LED e frigobar para o gabinete dos 13 parlamentares e para o plenário da Casa. De acordo com o edital, os equipamentos serão comprados pelo menor preço por lote. A licitação começou às 10 horas e ainda não terminou.

Ao todo, serão adquiridos 13 frigobares de 80 litros, 13 TVs de LED de 32 polegadas, oito TVs de LED de 43 polegadas, dois projetores multimídia, duas telas de projeção elétrica e um amplificador de potência. Segundo o edital, a licitação servirá para fornecer eletrodomésticos, visando atender às demandas da Câmara Municipal de Linhares.

Como a licitação está em andamento, ainda não se sabe quanto vai custar aos sofres públicos. O pregão deve terminar durante a tarde.

O OUTRO LADO

Procurada pela TV Gazeta Norte para saber por qual motivo os vereadores precisam de TV e frigobar nos gabinetes, a assessoria da Casa informou que, tendo em vista que o pregão está em curso, não seria possível emitir uma nota final. À tarde encaminhamos, ressaltou. O presidente da Câmara, Ricardinho da Farmácia, também foi procurado, mas a assessoria informou que ele não estava no local.