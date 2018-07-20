Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mordomia

Câmara de Linhares vai comprar TV e frigobar para vereadores

De acordo com o edital da licitação, os itens serão comprados para equipar os gabinetes dos 13 parlamentares e também o plenário da Casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 15:20

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 15:20

Câmara de Linhares Crédito: Raphael Verly | TV Gazeta
A Câmara de Vereadores de Linhares, na região Norte do Estado, realiza nesta sexta-feira (20) um pregão presencial para realizar a compra de itens como televisão de LED e frigobar para o gabinete dos 13 parlamentares e para o plenário da Casa. De acordo com o edital, os equipamentos serão comprados pelo menor preço por lote. A licitação começou às 10 horas e ainda não terminou.
Ao todo, serão adquiridos 13 frigobares de 80 litros, 13 TVs de LED de 32 polegadas, oito TVs de LED de 43 polegadas, dois projetores multimídia, duas telas de projeção elétrica e um amplificador de potência. Segundo o edital, a licitação servirá para fornecer eletrodomésticos, visando atender às demandas da Câmara Municipal de Linhares.
Como a licitação está em andamento, ainda não se sabe quanto vai custar aos sofres públicos. O pregão deve terminar durante a tarde.
O OUTRO LADO
Procurada pela TV Gazeta Norte para saber por qual motivo os vereadores precisam de TV e frigobar nos gabinetes, a assessoria da Casa informou que, tendo em vista que o pregão está em curso, não seria possível emitir uma nota final. À tarde encaminhamos, ressaltou. O presidente da Câmara, Ricardinho da Farmácia, também foi procurado, mas a assessoria informou que ele não estava no local.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES
Alliança, casados, idosos
Políticas públicas para idosos: pauta para o debate eleitoral

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados