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Dinheiro extra

Câmara de Ecoporanga vai dar R$ 2 mil de abono aos servidores

Valor é maior do que o que será concedido pelo governo do Estado e demais Poderes

Publicado em 29 de Novembro de 2018 às 22:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2018 às 22:21
Câmara Municipal de Ecoporanga Crédito: Divulgação
A Câmara Municipal de Ecoporanga, no Noroeste do Estado, aprovou na última segunda-feira (26) um abono natalino de R$ 2 mil para os servidores. O valor é inclusive maior do que o abono pago pelo governo do Estado e todos os demais Poderes, de R$ 1.500. Serão beneficiados 25 funcionários do Legislativo, e 1 servidor inativo, o que significa um impacto de R$ 52 mil. Os vereadores não recebem.
O projeto do abono foi aprovado por unanimidade pelos 11 vereadores. Segundo o setor jurídico da Câmara, por se tratar de um projeto de lei, ainda é necessária a sanção do prefeito, Elias dal Col (PSD). O orçamento da Câmara para este ano de 2018 é de R$ 2,92 milhões, enquanto o do município é de R$ 63,5 milhões.
O presidente da Casa, Robério Rodrigues (PSDB), foi procurado, mas não atendeu as ligações por estar em viagem. Nesta sexta-feira (30), é feriado municipal de Dia do Evangélico.

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