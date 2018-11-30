Câmara de Ecoporanga vai dar R$ 2 mil de abono aos servidores

Câmara Municipal de Ecoporanga Crédito: Divulgação

A Câmara Municipal de Ecoporanga, no Noroeste do Estado, aprovou na última segunda-feira (26) um abono natalino de R$ 2 mil para os servidores. O valor é inclusive maior do que o abono pago pelo governo do Estado e todos os demais Poderes, de R$ 1.500. Serão beneficiados 25 funcionários do Legislativo, e 1 servidor inativo, o que significa um impacto de R$ 52 mil. Os vereadores não recebem.

O projeto do abono foi aprovado por unanimidade pelos 11 vereadores. Segundo o setor jurídico da Câmara, por se tratar de um projeto de lei, ainda é necessária a sanção do prefeito, Elias dal Col (PSD). O orçamento da Câmara para este ano de 2018 é de R$ 2,92 milhões, enquanto o do município é de R$ 63,5 milhões.