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Decreto

Câmara aprova intervenção federal em Roraima

Matéria segue para aprovação pelo Senado Federal

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 00:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2018 às 00:02
Câmara aprova lei que beneficia prefeitos com altos gastos com pessoal Crédito: Luís Macedo/Câmara dos Deputados
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou há pouco (11) o Decreto 9.602/18, que determina a intervenção federal no estado de Roraima até 31 de dezembro deste ano. A matéria será enviada ao Senado.
O decreto nomeia como interventor o governador eleito no pleito de outubro, Antonio Denarium (PSL), ele substituirá a governadora Suely Campos (PP) no comando do Poder Executivo do estado.
Segundo o decreto, a intervenção federal em Roraima foi definida em decorrência do grave comprometimento da ordem pública, devido aos problemas relacionados à segurança e ao sistema penintenciário do estado.
De acordo com a norma, Denarium ficará subordinado ao presidente da República e não está sujeito às normas estaduais que conflitarem com as medidas necessárias à intervenção. A medida abrange o Poder Executivo do estado.
O interventor poderá requisitar a quaisquer órgãos, civis e militares, da administração pública federal, os meios necessários para a intervenção, ressalvada a competência do presidente da República para o emprego das Forças Armadas.
Por meio do Twitter, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse na segunda-feira (10) que, com a intervenção, a gestão administrativa do Estado passa a ser de responsabilidade do governo federal. Portanto não haverá repasse de recursos da União para o Estado. Os pagamentos serão feitos pela União, disse, na rede social.
DISCUSSÃO
Parlamentares da região foram favoráveis à aprovação da matéria. Para o deputado Edio Lopes (PR-RR) a intervenção é um remédio muito duro, mas necessário por conta da situação atual de Roraima. O estado fechou todas as escolas no interior por seis meses, houve um colapso no setor da educação. A intervenção é mais do que necessária, mais do que urgente, para restabelecer a ordem naquele estado, disse.
> Governo federal libera R$ 200 milhões para Roraima
No entanto, a intervenção também foi criticada por parlamentares da oposição. Para a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), a medida é um ato excepcional e não pode ser naturalizada. Segundo ela, a intervenção federal não produziu nenhum efeito no Rio

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