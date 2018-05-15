Cabo Porto sobre pedido de prisão: 'Algo obscuro politicamente'

Essa questão da procuradoria da Câmara da Serra, ela não tem o poder para isso. Isso traz a forma de desrespeito perante o juiz. Quem pede prisão é o promotor. Quem pede prisão é o juiz. Então pedido prisão pelo o quê? Por eu supostamente estar armado na Câmara municipal? Eu ando armado, eu tenho porte de arma. Agora, dentro do parlamento eu não uso arma. Eu uso arma no meu dia a dia. Agora, por exemplo, fui ouvido no tribunal do júri e não estou com arma. Eu sei onde eu posso portar a minha arma de fogo. Segundo a procuradoria, foi uma ação cinematográfica,, da Polícia Militar, onde culminou na abordagem de um veículo onde culminou de haver três pessoas. Eu tenho experiência na segurança pública. São 22 anos. Já sofri diversos atentados. Então o que eu fiz como profissional de segurança? Liguei para a Polícia Militar e pedi um apoio. E quem foi abordado, o que foi encontrado, cada um responda por si.