Burocracia: as idas e vindas nas repartições públicas

Um juiz tem que mandar ofício para ele mesmo; uma empreendedora vive via-crúcis para abrir uma escola; um arquiteto percorre repartições e espera. Por que?

Publicado em 14 de setembro de 2019 às 14:24 - Atualizado há 6 anos

Pilha de processos em escritório de advocacia Crédito: Vitor Jubini

Um juiz está respondendo por duas Varas ao mesmo tempo. E precisa de informação que está num processo em uma delas. Assim, tem que mandar um ofício para lá, a ser recebido por ele mesmo.

A situação é hipotética, mas não poderia ser mais verdadeira. É apenas um dos retratos da burocracia brasileira, que vai muito além do Judiciário.

“Manda um ofício para o juiz da outra Vara e acontece de ser o mesmo, infelizmente”, conta o juiz Daniel Peçanha, presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo. “Isso ocorre com comunicações de um juízo para outro e pedido de oitiva de testemunha feito por carta precatória, por exemplo. Tem que ser oficiado porque precisa ficar o registro. Isso fica dentro dos autos. Atrasa bastante porque o ofício tem que ir e voltar. Parece rápido, só que são milhares de processos”, lembra.

Episódios como esse causam transtorno não apenas a quem lida, “de dentro”, com a máquina pública, mas, principalmente, a quem desconhece seus meandros e, ainda assim, precisa dela.

A arquiteta Flávia Biccas decidiu, com duas sócias, abrir uma escola de ensino infantil. Para isso, espera contar com um empréstimo bancário para reformar um imóvel alugado. Mas, para obter a aprovação da verba, ela tem que apresentar uma série de documentos a serem fornecidos pela prefeitura após vistorias no imóvel já reformado. “Parece a história do ovo e da galinha. O que vem primeiro?”, questiona.

“Tivemos que dar entrada no processo na Vigilância Sanitária, o que seria feito apenas após a reforma, mas o banco pede que a gente apresente o protocolo. A vigilância fez a vistoria e, como ainda não tem as adequações, que dependem da reforma (e, para isso, do empréstimo do banco) nos deram uma notificação, mas não multa porque entendem a nossa situação”, diz.

Já o também arquiteto Ruan Venturini percorre prefeituras em busca de autorização para projetos. “Existe caso de o cliente estar tão apressado, ter tanta necessidade de iniciar logo a obra e o alvará não sair, pela morosidade do processo, que ele começa a obra antes mesmo de ter o alvará, o que não é correto, mas compreensível diante desse tempo todo de espera, de demora”.

CARTÓRIOS

Por quê? Para a advogada Rosana Chiavassa, a burocracia está entranhada no Brasil desde sempre: “O Brasil é até hoje, e dificilmente deixará de ser, um país absolutamente cartorário, está na origem do Brasil. Até na criação das capitanias hereditárias tem essa cultura de burocracia”.

"em que ter um agente validando todos os atos. As pessoas têm até que provar que são elas mesmas, com reconhecimento de firma (de assinatura). Parte-se do princípio de que todos são culpado" Rosana Chiavassa - advogada

A Lei da Desburocratização (Lei nº 13.726/2018) retirou algumas exigências, como o próprio reconhecimento de firma. “A lei não teve coragem de romper mais a burocracia. E uma coisa é existir a lei. Outra coisa é ela ser aplicada. Tem o interesse econômico, cartórios sobrevivem disso. O símbolo da burocracia no Brasil são os cartórios”, resume Chiavassa.

O vice-presidente do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo, Jeferson Miranda, faz outra avaliação. “Continua a mesma coisa (após a lei de 2018) porque a própria população prefere ir ao cartório para reconhecer firma e autenticar documento. Embora haja reclamações, a credibilidade dos cartórios é grande. Os cartórios são desburocratizantes. Para se fazer um divórcio em cartório é muito simples, pode ir de chinelo e camiseta e em uma hora a pessoa está divorciada”, exemplifica.

Mas não é só no cartório que carimbos e papelada são protagonistas. Flávia, ainda em busca de abrir a escola, passa um bom tempo em repartições municipais. E até já pode dar dicas para quem precisar se aventurar por lá: “Você vai ver vários casos de processos que sumiram. Você consegue ver as pilhas de pastas, do chão até o teto, por cima de armários, por cima de mesas. Escolha uma pasta estampada, que é fácil de localizar e mais difícil de perder”.

SOLUÇÃO É DIGITALIZAR

Um juiz somente tem que enviar um ofício a si mesmo porque – além do fato de estar acumulando funções – tem um papel envolvido na história. “Com o processo eletrônico, isso vai melhorar”, avalia o presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo, Daniel Peçanha.

“Quando é eletrônico, a informação já vai de um processo para outro automaticamente e fica o registro”, pontua. “Já tem nas Varas de Execuções, que era um atraso danado. A guia de execução segue o preso, se ele é transferido para Cachoeiro tem que mandar o processo todo, fisicamente, para lá. O processo ia acompanhando o preso onde ele ia e isso era um absurdo, levava semanas e às vezes um mês porque demorava para entregar. Com o processo eletrônico, hoje é um clique.”

No Judiciário estadual, 99 unidades, de um total de 313, contam com o Processo Judicial Eletrônico (PJE). Até 2 de dezembro, o PJE deve chegar ao segundo grau de jurisdição.

Processos físicos durante sessão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Digitalização chegará ao segundo grau em dezembro Crédito: Divulgação/TJES

Por enquanto, a papelada não soma perda de tempo apenas no Judiciário. Nas prefeituras também. “Na era da tecnologia, da informatização, ainda os processos são via papel. Faz o projeto, manda para eles, eles fazem o rabisco e mandam de volta”, conta o arquiteto Ruan Venturim.

E mesmo se você não vai à Justiça ou a repartições municipais, o papel ainda está na sua vida. Ao pagar contas, se não for por meio de conta bancária, ainda é preciso guardar os comprovantes.

O advogado Luiz Gustavo Tardin, especialista em direito civil e do consumidor, diz que se o pagamento foi feito em dinheiro, tem que guardar o recibo. Se for pensão alimentícia, por exemplo, o prazo para guardar é de dois anos. “E quem faz pagamento com depósito no caixa eletrônico ou lotérica, deve guardar o comprovante também”. Sim, aquele comprovante que sai do caixa e, em pouco tempo, as letras nele impressas somem.

Mas o maior acesso a bancos e a utilização de aplicativos diminui a quantidade de papel. “O débito automático também diminui muito isso”, lembra Tardin. Se você faz um pagamento utilizando sua conta bancária, um extrato já é suficiente para evitar a cobrança indevida.

Com esses exemplos é possível inferir que, quanto menos papel, menos burocracia (o meio ambiente agradece). E foi também o que concluiu um estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) sobre países da América Latina, entre eles o Brasil. O relatório “Fim dos Trâmites Eternos: Cidadãos, Burocracia e Governo Digital”, publicado em 2018, registra: Na América Latina, a palavra “trâmite” é sinônimo de “dor de cabeça”.

O relatório aponta que o uso do canal digital pode ajudar a solucionar vários dos problemas com os trâmites: em geral, são mais rápidos, mais baratos e menos vulneráveis à corrupção. Mas o canal digital ainda é incipiente na região: somente 7% das pessoas realizaram seu último trâmite ao menos parcialmente de forma digital.

ITÁLIA SUBSTITUIU PAPELADA POR AUTODECLARAÇÃO

Professor de Ciência Politica do Ibmec-MG, Adriano Gianturco nasceu na Itália. Ele rebate a tese bastante comum de que “só no Brasil” há tanta burocracia. E também diz que não é impossível acabar com ela, embora frise que não é obra do acaso.

Adriano Gianturco, professor de Ciência Politica Crédito: Ricardo Medeiros

Frases iniciadas com “só no Brasil” têm aplicações para os mais variados assuntos. Um deles é a burocracia. Faz sentido isso?

Não é típico do Brasil, é típico da política e das grandes organizações, o Estado. Uma grande empresa também precisa de processos específicos. Noventa por cento do que as pessoas chamam de “jabuticabas brasileiras” não são.

E por que tanta burocracia, seja aqui ou onde for?

Quando você tem pessoas que vivem do problema, o problema vai persistir. O cartório, por exemplo, tem que ir lá para várias coisas. O cartório foi inventado na Itália, é culpa nossa. No meio acadêmico, por exemplo, a ata de defesa do doutorado, do mestrado, tem validade, o que não faz sentido. A ata é o registro de algo que já aconteceu. Já o despachante é um efeito. É uma forma que a sociedade encontra de minimizar os custos da burocracia porque é muito custoso e chato esse processo. Se a burocracia acabasse, acabaria o trabalho deles também. Mas não é culpa deles.

E como resolver isso?

Na Itália, nos anos 1990, teve uma reforma administrativa. O cerne da reforma era a autodeclaração, para uma série de documentos não precisava de carimbo, essas coisas, só a autodeclaração de que aquilo era verdadeiro. Todo mundo favava: “não vai funcionar, ninguém vai declarar a verdade, aqui não é a Suíça”. Mas funcionou. Para você mostrar se você já fez serviço militar é autodeclaração, não precisa pegar documento no Exercito. Vacina é autodeclaração. Declaração falsa é crime.

Vou me antecipar e dizer que quem ler essa sua resposta vai pensar: “ah, mas para punir quem comete crime a Justiça tem que ser rápida e aqui no Brasil...”

Visto de lá todo mundo tem a mesma percepção estereotipada de que não funcionaria, e funcionou perfeitamente. Claro que deve ter casos de falsidade ideológica. Mas a Justiça italiana também é muito lenta. Qualquer país tem suas peculiaridades.

O senhor concorda que digitalizar procedimentos é uma saída para reduzir a burocracia?

Por um lado isso agiliza, mas também tem o custo de oportunidade. Você está criando um “Grande Irmão” que tudo sabe, um Leviatã, que tem muitos dados à disposição. Por enquanto estamos aplaudindo isso, mas um dia é possível que alguém reclame. Agora, quando se trata do Estado arrecadar, o Estado é eficiente. A Receita Federal, por exemplo, é muito eficiente.

E onde não há eficiência, pode haver brecha para corrupção?

Quando você tem 20 processos, 15 autorizações a pedir, surge o incentivo a agilizar o processo. Na literatura da corrupção, é “colocar óleo na engrenagem para fazer a máquina andar”. Na Índia, por exemplo, é praxe o cidadão em quase qualquer ocasião que lida com a administração pública, junto com a documentação que ele entrega, colocar uma nota, não precisa nem pedir, se não o processo não anda. Tem como resolver, mas é uma questão política.

