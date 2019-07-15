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Reforma da Previdência

'Brasil precisa de quimioterapia para que não pereça', diz Bolsonaro

A declaração foi feita durante uma sessão solene na Câmara dos Deputados em homenagem aos 17 anos do Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2019 às 17:42

Publicado em 15 de Julho de 2019 às 17:42

O presidente Jair Bolsonaro durante sessão solene na Câmara dos Deputados Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira (15) que juntamente com parlamentares está resolvendo um problema do Brasil, em referência à reforma da Previdência, que está em tramitação na Câmara dos Deputados. O Brasil precisa de uma quimioterapia para que ele não pereça. Alguns poucos ainda reagem, mas serão convencidos pelo povo e pela maioria dessa Casa. Deputados, senadores, nós juntos poderemos, sim, mudar o destino do Brasil.
Após a aprovação em primeiro turno, a votação em plenário do segundo turno da reforma da Previdência começa após o recesso parlamentar, em 6 de agosto.
Bolsonaro participou de uma sessão solene, na Câmara dos Deputados, em homenagem aos 17 anos do Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro. Feliz é a nação que tem Forças Armadas e forças auxiliares comprometidas com a democracia e a liberdade, mesmo com o sacrifício da própria vida ou com a destruição da própria reputação. Pagamos para que nosso Brasil tenha um povo que possa servir seu destino e a esse povo devemos nossa absoluta lealdade.
Ele destacou a atuação das forças especiais na missão de bem zelar pelo país. Sabemos que grande parte das missões ninguém toma conhecimento. Melhor do que uma boa informação é saber como utilizá-las, melhor que uma boa operação é ter meios distração para que o inimigo não ouse nos afrontar.
EMBAIXADA NO EUA
Durante o discurso, o presidente Bolsonaro disse que, se a possibilidade de indicar o filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), para assumir a embaixada do Brasil em Washington está sendo criticada, "é sinal que é a pessoa adequada". Por vezes temos que tomar decisões que não agradam a todos, como a possibilidade de indicar para embaixada do Brasil nos Estados Unidos um filho meu, tão criticado pela mídia. Se está sendo criticado é sinal que é a pessoa adequada.
A indicação do deputado como embaixador do Brasil foi cogitada por Bolsonaro na semana passada. Foi aventada, sim, essa possibilidade. O garoto fala inglês, espanhol, tem vivência no mundo todo e é amigo da família do [presidente dos Estados Unidos] Donald Trump.
> Reforma aumentará em três pontos percentuais alíquota de servidores

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