Em Linhares

'Brasil não baixará a cabeça para ninguém': veja frases de Lula no ES

Em seu discurso, o presidente criticou taxação imposta por Donald Trump ao país, ironizou a família Bolsonaro e anunciou novos projetos do governo

Gabriela Maia Estagiária / [email protected]

Publicado em 11 de julho de 2025 às 17:55

Lula esteve em Linhares para anunciar início de pagamentos do Novo Acordo do Rio Doce Crédito: Ricardo Medeiros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (11), para anunciar o início dos pagamentos do Novo Acordo do Rio Doce, que vai destinar R$ 3,7 bilhões a pescadores e agricultores afetados pela rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), em 2015. >

Confira as principais trechos ditos pelo presidente

Críticas à Vale>

>

"Os companheiros que lutaram pela reparação do maior acidente climático desse país estavam esperando uma empresa que tinha um presidente que não queria conversar com ninguém, que criou uma fundação que gastou R$ 30 bilhões e vocês até hoje não sabem o que foi feito.">

"Vocês aprenderam desde pequeno que, quando tem muita gente na família para cuidar de um cachorro, ele morre de fome, porque todo mundo deixa pro outro colocar comida e o cachorro fica sem comer. A Vale era assim. Essa tal de corporation que tinha um monte de gente, um com 3%, outro com 4%, outro com 2%, outro com 1%, só na expectativa de receber dividendo." >

Golpe do INSS>

"Hoje de manhã eu já gravei um vídeo anunciando aos aposentados que foram roubados pela quadrilha montada pelo governo passado que todos que tiveram descontos sem autorização e que foram roubados, a partir de hoje eles podem começar a saber que dia 24 deste mês eles vão receber tudo que foi roubado dele de forma integral e ainda com correção monetária.">

Taxação imposta pelo governo Trump>

"Se o presidente dos Estados Unidos acha que um pernambucano que escapou de morrer de fome na terra que nasci, um cara que perdeu três eleições, que inventaram uma mentira para me prender, que tentaram me oferecer uma liberdade negociada e eu disse: 'eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade.' Portanto, com todo o respeito ao presidente Trump: o senhor está mal informado, muito mal informado. Os Estados Unidos não tem déficit comercial com o Brasil. É o Brasil que tem déficit comercial com os Estados Unidos.">

"Se o Trump fosse brasileiro, aqui tivesse um Capitólio e ele fizesse aquilo que ele fez nos Estados Unidos, ele também ia ser preso. Ele também ia ser preso, porque o poder judiciário é autônomo.">

Esse país não baixará a cabeça para ninguém. Para ninguém. Ninguém porá medo nesse país com discurso e com bravata. Ninguém Sobre ameaças feitas por Donald Trump

"Realmente essas pessoas não sabem o que é o respeito que nós temos pelo nosso país. Essa gente não sabe que nós não somos um povo qualquer">

Vou tentar brigar em todas as esferas para que não venha taxação. Agora, se não tiver jeito no papo, no tête-à-tête, nós vamos estabelecer a reciprocidade. Taxou aqui, a gente taxa lá. Não tem outra coisa a fazer Sobre possibilidade de impor Lei da Reciprocidade à taxação dos Estados Unidos

Críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro >

"A coisa mandou um filho que era deputado se afastar da Câmara para ir lá ficar pedindo: 'Ô Trump, pelo amor de Deus, Trump, solta meu pai, não deixa meu pai ser preso'. É preciso essa gente criar vergonha na cara.">

Que tipo de homem é esse? Que tem vergonha de enfrentar o processo dele de cabeça erguida e provar que foi inocente Sobre reação de Jair Bolsonaro a processo no STF

Outros anúncios

"Nós vamos fazer muita coisa boa nesse país. Esperem, porque nós passamos 2 anos reconstruindo e um ano plantando. Agora é o momento da colheita. Agora é o momento que nós vamos anunciar tudo que nós fizemos. Vai acontecer muita coisa."

>

A minha relação com o governador e o prefeito é institucional. A minha relação com o povo, não. É uma relação de fé. Eu trabalho em função das necessidades das pessoas Sobre relações políticas e preocupação com o povo

Fim da escala 6x1>

"Nós queremos convocar os empresários brasileiros, os sindicalistas brasileiros e os trabalhadores, porque a humanidade não quer mais a [escala] 6X1. A gente já não aguenta mais levantar 5 horas da manhã, depois voltar 7 horas da noite, mal e porcamente jantar para dormir, para levantar no dia seguinte, durante seis dias por semana".>

É preciso inventar o jeito de ter uma outra jornada de trabalho mais flexível, porque as pessoas querem ficar mais em casa, as pessoas querem cuidar mais da família Sobre fim da escala 6x1

