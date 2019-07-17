Home
>
Política
>
Brasil está entre os que mais confiam na imprensa, aponta pesquisa

Brasil está entre os que mais confiam na imprensa, aponta pesquisa

O Brasil está empatado com a Alemanha como o terceiro país em que mais se confia na imprensa. Índia e China lideram

Agência Folha Press

Publicado em 17 de julho de 2019 às 22:53

 - Atualizado há 6 anos

Brasil está entre os que mais confiam na imprensa Crédito: Divulgação/NYX

A pesquisa Trust in the Media, confiança na mídia, realizada em 27 países pela Ipsos, mostra o Brasil empatado com a Alemanha como o terceiro país em que mais se confia na imprensa. Índia e China lideram.

Recomendado para você

Na nova proposta encaminhada à Câmara, somente secretários municipais e o chefe de gabinete do prefeito são contemplados com pacote de benesses

Prefeito de Venda Nova recua e exclui auxílio-feira e 13° para ele e vice em projeto

Janete Vargas Simões assumiu a presidência da Corte, mas outro colega coprotagonizou a cerimônia

Posse da nova Mesa Diretora do TJES tem discurso inusitado e "climão"

Decisão prevê que a prefeitura do município reassuma a prestação de serviços de saúde à população em até 45 dias; confira detalhes

Justiça manda suspender contrato de gestão de saúde em Marechal Floriano

Dos 1.000 brasileiros adultos que participaram do levantamento, realizado em janeiro e fevereiro, 65% responderam confiar em jornais e revistas, o mesmo percentual para emissoras de televisão e rádio. Sites de notícias vieram a seguir, com 58%.

Os indianos apresentam o maior percentual de confiança na imprensa (77%), seguidos dos chineses (67%).

Depois de brasileiros e alemães, vêm sul-africanos (64%), malaios e canadenses (62% em cada um dos dois países).

Na média dos 27 países, 47% confiam em jornais e revistas, 65% em televisão e rádio e 58% em sites.

A margem de erro para a pesquisa no Brasil é de 3,1 pontos percentuais.

Não foi apresentada comparação com anos anteriores.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

imprensa

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais