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Confiança na imprensa

Brasil está entre os que mais confiam na imprensa, aponta pesquisa

O Brasil está empatado com a Alemanha como o terceiro país em que mais se confia na imprensa. Índia e China lideram

Publicado em 

17 jul 2019 às 22:53

Publicado em 17 de Julho de 2019 às 22:53

Brasil está entre os que mais confiam na imprensa Crédito: Divulgação/NYX
A pesquisa Trust in the Media, confiança na mídia, realizada em 27 países pela Ipsos, mostra o Brasil empatado com a Alemanha como o terceiro país em que mais se confia na imprensa. Índia e China lideram.
Dos 1.000 brasileiros adultos que participaram do levantamento, realizado em janeiro e fevereiro, 65% responderam confiar em jornais e revistas, o mesmo percentual para emissoras de televisão e rádio. Sites de notícias vieram a seguir, com 58%.
Os indianos apresentam o maior percentual de confiança na imprensa (77%), seguidos dos chineses (67%).
Depois de brasileiros e alemães, vêm sul-africanos (64%), malaios e canadenses (62% em cada um dos dois países).
Na média dos 27 países, 47% confiam em jornais e revistas, 65% em televisão e rádio e 58% em sites.
A margem de erro para a pesquisa no Brasil é de 3,1 pontos percentuais.
Não foi apresentada comparação com anos anteriores.

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